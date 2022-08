OM Mercato : Une importante annonce tombe pour Malinovskyi

Publié par Ange A. le 22 août 2022 à 09:35





OM Mercato : Coach de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini s’est exprimé sur la situation de Ruslan Malinovskyi, courtisé par Marseille.

OM Mercato : Le message de Gasperini pour Malinovskyi

Contre le FC Nantes samedi, l’Olympique de Marseille a poursuivi son sans-faute en championnat. L’OM s’est imposé (2-1) contre le FCN. Particulièrement actif sur ce mercato, le club phocéen n’entend pas se relâcher à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Dans ce sens, Igor Tudor attend encore quelques renforts. Eric Bailly est notamment annoncé à Marseille. Marseille et Manchester United seraient déjà parvenus à un accord pour un prêt de Bailly. Lequel devrait être prêté avec option d’achat par les Red Devils. Outre cette piste, Pablo Longoria explore également celle menant à Ruslan Malinovskyi. Âgé de 29 ans, l’attaquant ukrainien évolue à l’Atalanta Bergame. Dimanche, il a d’ailleurs été l’unique buteur de son club lors du nul contre l’AC Milan (1-1). Son entraîneur s’est exprimé à son sujet au sortir de ce choc.

La porte ouverte pour Malinovskyi à l’Atalanta ?

Le technicien italien semble ouvrir la porte à un départ de Malinovskyi de l’Atalanta. Gian Piero Gasperini espère dans ce sens accueillir de nouveaux renforts en attaque comme la plupart des grands clubs de Serie A. « Le fait qu’en tant qu’entraîneur je puisse demander des attaquants est normal, je le fais depuis de nombreuses années. L’année dernière, nous avons payé l’absence de buteurs. Ce n’est pas une coïncidence si le Napoli recrute devant, l’Inter, la Juve et la Roma aussi ; il doit y avoir une raison, non ? », a d’abord indiqué le tacticien avant d’évoquer le profil atypique de l’international ukrainien (49 sélections/7 buts).

« C’est un joueur qui est arrivé avec les caractéristiques d’un regista. Ici, pour les besoins, nous nous sommes adaptés. S’il est attaquant, je n’ai pas les idées très claires. Alors il s’est adapté de la meilleure façon possible, je suis d’accord », a-t-il poursuivi. Cette sortie devrait notamment ravir l’Olympique de Marseille. Surtout qu’il ne reste plus qu’un an de contrat à sa cible à Bergame. L’ OM devra néanmoins se méfier de la concurrence des Anglais de Tottenham également intéressés par Malinovskyi.