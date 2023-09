Son arrivée à l’OM devrait faire oublier le départ de Cengiz Ünder. Mais Joaquin Correa connait des débuts très compliqués sous le maillot phocéen.

OM : Joaquin Correa déjà sous le feu des critiques

Après trois saisons passées à l’Inter Milan, Joaquin Correa a décidé de quitter la Serie A cet été afin de relever un nouveau défi sous d’autres cieux et d’intégrer un projet dans lequel il sera davantage utilisé. C’est ainsi que l’attaquant argentin a rejoint l’Olympique de Marseille sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Une transaction qui devait permettre à l’OM de passer un cap cette saison et combler le vide laissé par le départ de Cengiz Under parti au Fenerbahçe.

Mais jusqu’ici, Joaquin Correa réalise un début de saison décevant avec l’OM. Auteur d’un match raté face au FC Nantes avant la trêve internationale, l’avant-centre polyvalent a de nouveau été titulaire face à Toulouse (0-0) ce dimanche au stade Vélodrome. Mais là encore, il a déçu en ratant ses tentatives, avant d’être remplacé par Amine Harit à l’heure de jeu. Son manque d’efficacité suscite alors des doutes sur le bien-fondé son recrutement.

Joaquin Correa devra vite s'adapter à son nouvel environnement

Ses pertes de balle et son manque d’impact sur l’attaque phocéen sont pointés du doigt dans la cité phocéenne, ce qui a valu à Joaquin Correa une note de 3/10 dans les évaluations de La Provence. Le média local n'a pas mâché ses mots à son égard, en indiquant que le joueur prêté par l’Inter Milan « est plus expérimenté que Mughe, mais il s'est montré tout aussi inoffensif, entre un nombre de pertes de balle incroyable, un manque d'impact dans ses initiatives ou de tranchant offensif. Rappelé sur le banc pour laisser place à Harit (66) ».

À l’image de Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a toujours pas inscrit son premier but en Ligue 1 cette saison, Joaquin Correa devra retrouver rapidement sa forme et sa capacité à faire la différence sur le terrain en vue d’aider sa nouvelle équipe à atteindre ses objectifs cette saison. Dans le cas contraire, son prêt avec option d'achat pourrait bien être remis en question.