Pour renforcer son secteur offensif en cette fin du mercato, l’OM s’apprête à accueillir un nouvel attaquant. Une signature validée par Marcelino.

Mercato OM : Joaquin Correa, un renfort polyvalent pour Marcelino

L'Olympique de Marseille a réussi à trouver le successeur de Cengiz Ünder, parti au Fenerbahçe. En grande difficulté à l'Inter Milan, Joaquin Correa est sur le point de rejoindre l'OM. Un accord total a été conclu entre la direction phocéenne, l'international argentin et les Nerazzurri pour un prêt payant de 2 millions d'euros, assorti d'une option d'achat estimé à environ 10 millions d'euros.

Ce recrutement a toutefois suscité quelques interrogations à Marseille, notamment en raison de la saison compliquée de Joaquin Correa à l'Inter Milan. À première vue, l'OM semblait avoir besoin d'un ailier gauche plutôt que d'un avant-centre dans cette dernière ligne droite du mercato. Mais le profil polyvalent du joueur de 29 ans a finalement séduit Marcelino.

RMC Sport explique en effet que l'attaquant de l'Inter Milan possède des compétences qui correspondent parfaitement aux besoins du coach espagnol. Il est capable de "contre-attaquer et prendre les espaces" depuis le côté gauche, ce qui s'intègre bien au style de jeu développé par Marcelino à l’OM. Sa capacité à évoluer à différents postes en attaque, que ce soit en pointe, en soutien de l'avant-centre ou sur les côtés, a fait de lui une option convaincante pour le technicien espagnol.

Joaquin Correa très enthousiaste à l'idée d'évoluer à Marseille

L'arrivée de Joaquin Correa à l’Olympique de Marseille est imminente avec une visite médicale prévue ce vendredi dans la cité phocéenne. Une fois cette étape franchie avec succès, le compatriote de Leonardo Balerdi deviendra la septième recrue estivale de l'OM. Malgré les difficultés qu'il a pu rencontrer durant ses deux saisons passées à l'Inter Milan, Joaquin Correa est résolu à relever ce nouveau défi en Ligue 1.

Le média sportif révèle que ses discussions avec l'OM ont clairement montré son enthousiasme à l'idée d'évoluer en tant qu'ailier gauche, un poste où il a le plus souvent joué à Estudiantes, Sampdoria et Séville. Avec ce recrutement, Marcelino espère ainsi renforcer sa ligne offensive et trouver des solutions créatives pour dynamiser son jeu.