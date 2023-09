Le mercato ambitieux de l'OM attire l'attention de la Juventus, qui s’intéresse déjà de très près à l'une de ses recrues estivales pour une future collaboration.

Mercato OM : Joaquin Correa, un avenir assez flou

À la recherche d'un renfort offensif durant ce mercato estival dans le but d’étoffer son couloir gauche et compenser le départ de Cengiz Under, l’Olympique de Marseille est parvenu à trouver l’heureux élu du côté de l’Inter Milan. En difficulté chez les Nerazzurri où il n’a jamais réussi à s’imposer, Joaquin Correa a rapidement accepté de rejoindre l’OM cet été.

L’international argentin de 29 ans a rejoint le club phocéen sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions. En revanche, si ces conditions ne sont pas remplies au terme de l’exercice en cours, Joaquin Correa retournera à l’Inter Milan, qui cherchera probablement à lui trouver un nouveau point de chute. Dans ce cas de figure, le principal concerné ne devrait pas s’inquiéter, car une nouvelle porte de sortie s’ouvre déjà pour lui en Italie.

La Juventus toujours en embuscade pour Joaquin Correa

Le média Blasting News assure en effet que la Juventus reste toujours à l’affût de Joaquin Correa. Le club turinois s’intéresse au profil polyvalent de l’ancien joueur de la Lazio Rome depuis de longues dates. Après plusieurs tentatives manquées, les Bianconeri n’auraient donc pas renoncé à l’idée de le recruter à l’issue de son prêt à l’OM.

Cette situation offre ainsi une perspective intéressante pour Joaquin Correa. Ce dernier pourrait avoir l'opportunité de rejoindre un autre club prestigieux en Italie si son aventure à l’OM ne se concrétise pas par une qualification en Ligue des champions. En attendant, l’attaquant prêté par l’Inter Milan reste très concentré sur son aventure à l'OM et est déterminé à aider l'équipe de Marcelino à atteindre ses objectifs cette saison.