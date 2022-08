OGC Nice Mercato : L'avenir d'une recrue déjà remis en question à Nice

Publié par ALEXIS le 25 août 2022 à 20:36





OGC Nice Mercato : L’avenir de Marcin Bulka est déjà remis en question à Nice depuis l’arrivée de Kasper Schmeichel. L’agent du portier recruté au PSG en parle.

OGC Nice Mercato : Marcin Bulka relégué sur le banc de touche par Schmeichel

Prêté par le Paris Saint-Germain à l’ OGC Nice la saison dernière, Marcin Bulka (22 ans) est devenu définitivement un joueur du club azuréen cet été. Le Gym a en effet levé l’option d’achat assorti à son contrat. Le gardien de but polonais s’est engagé pour quatre saisons, jusqu’en 2026. Ayant signé à Nice pour être le N°1 à la place de Walter Benitez parti au PSV Eindhoven, le portier formé à Chelsea a vu son statut changer rapidement. Et pour cause, l’ OGC Nice a recruté Kasper Schmeichel à Leicester, après le départ de Christophe Galtier au PSG.

L’emblématique gardien de but international danois (84 sélections) est désormais le titulaire au poste au sein de l’équipe dirigée par Lucien Favre. C’est donc lui qui était titulaire lors des deux derniers matchs des Aiglons en Ligue 1 contre Toulouse FC et le RC Strasbourg (1-1) et face au Maccabi Tel-Aviv en Ligue Europa Conférence (0-1).

OGC Nice Mercato : Marcin Bulka et son clan regrettent son départ du PSG

Relégué sur le banc de touche, Marcin Bulka regrette cette situation, selon son agent interrogé sur l’avenir de son protégé à l’ OGC Nice. Yvan Le Mée avoue qu’il a été surpris de la signature de Kasper Schmeichel. « La surprise était là, évidemment. On avait discuté au préalable avec Galtier et Julien Fournier, et Marcin (Bulka) devait attaquer la saison titulaire… Mais évidemment, avec l'investissement que le club a fait sur (Kasper) Schmeichel ça se complique un petit peu », a-t-il confié à L’Équipe du Soir.

Le représentant du transfuge du Paris SG regrette surtout que Marcin Bulka avait la garantie d’être N°2 à Paris. « Si on n'avait pas levé l'option à l’ OGC Nice, Marcin aurait pu être numéro 2 à Paris, nous en avions discuté avec le PSG avant la levée d'option. Nous avons levé l'option, car nous avions l'assurance... de jouer. Et aujourd'hui, on va se retrouver certainement numéro 2 à Nice, alors que l'on aurait pu l'être au Paris Saint-Germain », a-t-il regretté, sans pour autant envisager un départ de Nice.