Stade Rennais Mercato : Une superbe signature se précise au SRFC

Stade Rennais Mercato : Annoncé sur le départ cet été, un attaquant du SRFC pourrait trouver un point de chute en Belgique.

Stade Rennais Mercato : Serhou Guirassy vers le FC Bruges ?

Alors que l'arrivée de Neal Maupay à Everton avait effacé tout espoir pour le transfert de Serhou Guirassy, celui-ci pourrait encore se faire. Invité à se trouver une porte de sortie cet été, le natif d'Arles intéresserait le FC Bruges, qui représente souvent la Belgique en Ligue des Champions ces dernières années. Pour rappel, le rival du Cercle Bruges a raflé de peu le titre de champion de Belgique la saison précédente, face au surprenant promu Saint-Gilloise.

Un club qui pourrait donc potentiellement plaire à l'international guinéen de 26 ans (3 sélections, 0 but), qui découvrirait sans doute la Ligue des Champions mais également un des clubs les plus glorieux du pays (18 victoires en Jupiler Pro Ligue, 11 victoires en Coupe de Belgique et deux finales européennes disputées). Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les dirigeants du FC Bruges auraient sondé leurs homologues français pour un transfert sec mais n'ont pas formulé d'offre pour le moment.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC demande 15M€ pour Guirassy

En tout cas, le FC Bruges est fixé sur le prix de l'attaquant guinéen. D'après Sacha Tavolieri, les dirigeants rennais demanderaient 15 millions d'euros, alors que le joueur serait estimé à 10 millions selon le site reconnu Transfermarkt. Une somme qui sera forcément source de négociations entre les deux parties, même si le transfert a des chances de se réaliser. En effet, le club belge a effectué de très belles ventes cet été (Charles de Ketelaere, Stanley Nsoki) et pourrait récupérer 100 millions d'euros au total d'ici la fin de l'été.

Autrement dit, les dirigeants du SRFC pourront peut-être se permettre d'être gourmands, mais la gestion difficile du cas Guirassy ne devrait pas les pousser dans ce sens. Entré en jeu lors de la première journée de Ligue 1 face à Lorient, Serhou Guirassy n'était plus apparu ensuite avec le groupe du Stade Rennais. Un départ semble donc inévitable, mais la fin du mercato approche à grands pas.