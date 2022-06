PSG Mercato : Juve, visite médicale en cours pour Paul Pogba !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juin 2022 à 15:55

PSG Mercato : Annoncé entre le Paris SG et la Juve, Paul Pogba va quitter Manchester United. Il serait même déjà en train de passer sa visite médicale.

PSG Mercato : Paul Pogba lâche un indice sur son futur club

En fin de contrat le 30 juin prochain, Paul Pogba ne va pas prolonger l’aventure avec Manchester United. Le milieu de terrain de 29 ans et le club anglais ont d’ores et déjà annoncé leur séparation. Désormais libre, le champion du monde va devoir se trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine. Mais cela ne devrait pas être difficile pour lui puisque le Paris Saint-Germain et la Juventus seraient prêts à l’accueillir. Dans une interview accordée à l’émission Uninterrupted, Paul Pogba a fait le point sur son avenir.

« Je prends mon temps, je réfléchis, j'assemble les différentes pièces du puzzle. Je veux juste le meilleur, je veux jouer au football et être moi-même », a lancé le coéquipier de Cristiano Ronaldo avant de livrer quelques indications sur sa prochaine destination. « Si je suis d'abord en phase avec l'équipe, avec les supporters, avec le club qui vous connaît et vous aime, moi, comme tous les joueurs, je peux donner le meilleur de moi-même. Si vous êtes mentalement libre et que vous vous amusez, vous êtes à l'aise là où vous jouez et avec les gens avec qui tu joues. C'est la chose la plus importante », a précisé l’international français de Manchester United.

Alors qu’il a toujours déclaré avoir passé les plus belles années de sa carrière à la Juventus (2012-2016), le natif de Lagny-sur-Marne devrait retourner à Turin, où il est beaucoup apprécié. D’ailleurs, aux dernières nouvelles, il serait en train de régler les derniers détails pour son retour chez les Bianconeri.

PSG Mercato : Paul Pogba proche d’un retour à la Juve

Six ans après avoir quitté Turin pour rejoindre son club formateur, Manchester United, Paul Pogba serait sur le point de signer son retour à la Juventus. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, du Real Madrid et de Manchester City, le compatriote de Kylian Mbappé aurait fait le choix de retourner en Serie A. Ce mardi, le Corriere dello Sport a révélé que le numéro 6 des Red Devils aurait déjà passé une partie de sa visite médicale avec le club italien. Le journal transalpin précise que Paul Pogba serait parvenu à un accord global avec la Juventus, qui attendrait la fin du mois de juin pour annoncer officiellement son retour, pour des raisons financières. Le feuilleton Pogba touche donc à sa fin.