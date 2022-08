OL Mercato : Lyon s'attaque à un milieu international français !

Publié par Anthony le 29 août 2022 à 15:16





OL Mercato : Lyon cherche un nouveau milieu de terrain après le départ de Lucas Paqueta, et aurait jeté son dévolu sur un international français.

Après le départ de Lucas Paqueta pour West Ham, le club vient d'engranger environ 60 millions d'euros, de quoi s'offrir de nouveaux joueurs dans cette fin de mercato. Alors que l'OL avait indiqué ne pas chercher de remplaçant pour le Brésilien, il semblerait que Lyon ait finalement fait machine arrière puisque les Gones veulent recruter un nouveau milieu de terrain.

L'Olympique Lyonnais chercherait un cador avec beaucoup d'expérience pour pallier au départ de Lucas Paqueta. Le dossier de l'ancien Barcelonais, Arthur Melo a été activé, selon Nicolo Schira. Le joueur a été recruté 75 millions d'euros par la Juventus, mais il ne parvient pas à s'imposer à la Vieille Dame où il n'a pas joué qu'une seule minute depuis la reprise du championnat. Mais les Lyonnais ont aussi activé un dossier d'un ancien international français avec beaucoup d'expérience.

OL Mercato : Lyon vise Tiemoué Bakayoko

Toujours selon Nicolo Schira, le club souhaiterait recruter Tiemoué Bakayoko. Pisté l'année dernière par l' OL, les Gones pourraient faire une offre pour l'actuel joueur de l'AC Milan. Les Rossoneri lui ont d'ailleurs délivré un bon de sortie et il pourrait retourner en France après avoir joué au Stade Rennais et à l'AS Monaco. Le joueur a un CV bien rempli, il compte notamment un sacre de championnat de Ligue 1 ainsi qu'en Serie A et a pris part à 39 matches de compétitions européennes.

Mais Bakayoko est aussi ciblé par un autre club de Serie A, Monza, qui est déjà rentré en contact avec l'AC Milan pour tenter de recruter le joueur mais rien n'est fait. Le milieu de terrain est estimé à 10 millions d'euros selon Transfermarkt, une somme que Lyon peut facilement atteindre grâce au départ de Lucas Paqueta.