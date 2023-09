Dimanche, le FC Lorient reçoit l'AS Monaco pour la reprise du championnat après la trêve. Le FCL compte plusieurs absents à l'entraînement.

FC Lorient : De nombreux absents pour la reprise

Ce mardi, l'effectif du FC Lorient retrouvait le chemin de l'entraînement à Kerlir. Une première étape préparative à cinq jours de recevoir l'AS Monaco. Malheureusement, Régis Le Bris, l'entraîneur breton, ne pouvait pas compter sur plusieurs forces vives.

Parmi les absents à l'entraînement, le secteur défensif se trouve particulièrement impacté. Selon les informations de Ouest-France, Formose Mendy, touché à la cheville face au Havre le week-end dernier, devrait être forfait face à Monaco, dimanche après-midi. Le défenseur central, Julien Laporte, est quant à lui incertain, il a pris un coup au mollet lors de la séance d'entraînement vendredi dernier. Débarqué au FC Lorient dans les derniers instants du mercato, Tiémoué Bakayoko était absent, et poursuit sa reprise en salle, tout comme Siriné Doucouré.

Vers une première pour Benjamin Mendy ?

Côté retour, Régis Le Bris pourra compter sur Isaak Touré et probablement Benjamin Mendy, qui ont pris part à l’intégralité de l’entraînement ce mardi. Aiyegun Tosin, Igor Silva et Adrian Grbic étaient eux aussi présents à Kerlir pour cette phase de reprise. Le FC Lorient connaît un début de saison mitigé. Après quatre journées de championnat, l'équipe de Régis Le Bris a concédé deux nuls, une défaite, et compte une seule victoire face au LOSC (4-1).

Leur dernière prestation face au Havre laisse perplexe, avec une défense à cinq à la rue, pourtant l'une des meilleures du championnat à égalité avec le PSG, avant le début de la rencontre. Défaits 3-0, les hommes de Régis Le Bris ont encaissé trois buts en 40 minutes. "Je pensais qu'on était un peu plus solide pour résister", soulignait l'entraîneur du FC Lorient après la défaite. Les Merlus devront montrer un autre visage défensivement et offensivement, dimanche face à Monaco, actuel leader du championnat de Ligue 1.