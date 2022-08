OM Mercato : Igor Tudor confirme une arrivée imminente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 30 août 2022 à 21:52





OM Mercato : De passage en conférence de presse, l’entraîneur Igor Tudor a avoué qu’il attendait une arrivée imminente à Marseille.

OM Mercato : Igor Tudor attend un nouveau milieu offensif à Marseille

À l’image du mercato précédent, l’Olympique de Marseille s’est monté très actif sur le marché des transferts cette année. La direction de l’ OM, sous l’impulsion de son président Pablo Longoria, a déjà enregistré les arrivées de onze nouvelles recrues. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Jonathan Clauss, Jordan Veretout, Samuel Gigot, Luis Suarez ou encore Nuno Tavares sont venus renforcer le groupe marseillais. Désormais, l’entraîneur Igor Tudo dispose d’un bel effectif pour la suite de la saison.

Mais ce n’est pas encore terminé puisque les dirigeants marseillais s’activent déjà en coulisse pour boucler la signature de Ruslan Malinovskyi d’ici la fin du mercato estival. La direction de l’ OM serait même en négociations très avancées avec l’Atalanta Bergame afin de finaliser le transfert du milieu de terrain ukrainien. Présent en conférence de presse à la veille du match contre Clermont Foot, Igor Tudor n’a pas démenti sur cette piste. Mieux, l’entraîneur croate a indiqué qu’il attend un nouveau milieu offensif d’ici jeudi prochain. « Malinovskyi ? On a un bon effectif, mais l'idée c'est d'ajouter encore un joueur pour jouer derrière les attaquants. Gerson et Guendouzi peuvent par exemple autant derrière l'attaque que plus au milieu », a-t-il indiqué en conférence de presse.

OM Mercato : Ruslan Malinovskyi se rapproche de Marseille

Désireux de changer de club à une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec l’Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi semble bien parti pour devenir la douzième recrue estivale de Marseille. Alors que Tottenham semblait proche de rafler la mise dans ce dossier, le milieu de terrain de 29 ans aurait finalement changé d’avis. Il serait désormais d’accord pour rallier l’OM cet été.

Les dirigeants marseillais souhaiteraient donc finaliser sa signature, notamment dans le cadre d'un échange avec Cengiz Ünder. Mais pour l’heure, l’attaquant turc n’aurait pas l’intention de faire le chemin inverse, ce qui complique l’opération. À moins de 48 heures de la fin du mercato, le temps presse. L’OM devra trouver une solution pour entériner sa signature.