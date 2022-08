OM Mercato : Coup de froid pour une arrivée imminente à Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 août 2022 à 19:45





OM Mercato : Alors qu’il était attendu à l’Olympique de Marseille, le transfert de Ruslan Malinovskyi a soudainement pris du plomb dans l’aile.

OM Mercato : Rupture des négociations pour Ruslan Malinovskyi

À un peu plus de 24 heures de la fin du mercato estival, l' OM s’agite dans tous les sens et tente de signer une douzième recrue en la personne de Ruslan Malinovskyi. Le milieu de terrain ukrainien arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Atalanta Bergame et souhaite relever un nouveau défi loin de la Serie A. Un temps annoncé du côté de la Premier League où Tottenham tenait de l’attirer, le joueur de 29 ans aurait finalement changé d'avis. Il serait désormais d’accord pour rallier l’Olympique de Marseille en cette fin de mercato.

Les dirigeants marseillais ont alors accéléré les négociations avec leurs homologues italiens afin de finaliser cette opération avant la fermeture du mercato. La presse italienne évoquait même une arrivée imminente de Ruslan Malinovskyi à l’ OM, notamment dans le cadre d’un échange avec Cengiz Under qui ferait le chemin inverse. Sauf que ce dossier connaît un nouveau rebondissement.

L’Équipe assure que les dirigeants de l’Olympique de Marseille et l’Atalanta Bergame ne sont pas parvenus à s’entendre sur les modalités de son transfert. Les négociations entre les deux parties seraient même au point mort. Car si Ruslan Malinovskyi est d’accord pour rallier la cité phocéenne et découvrir la Ligue 1 cette saison, les dirigeants de la DEA se montrent très gourmands pour son transfert.

OM Mercato : L’Atalanta Bergame demande 25 M€

Le quotidien sportif indique que les dirigeants italiens ne réclameraient pas moins de 25 millions d’euros avant de céder leur redoutable milieu de terrain. Un montant que l’ OM ne peut se permettre de débourser en cette fin de mercato estival. Les discussions seraient donc rompues entre les différentes parties. Et le pessimisme commence à gagner du terrain concernant ce deal, d’autant plus que Ruslan Malinovskyi pourrait être retenu par sa direction. Toutefois, en cas de vente de deux joueurs, le club phocéen pourrait avoir les moyens nécessaires pour finaliser cette opération.