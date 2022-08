ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne boucle le transfert d'une pépite

Publié par ALEXIS le 31 août 2022 à 18:45





ASSE Mercato : L’AS Saint-Etienne a prêté une pépite formée au club, ce mercredi, afin de lui permettre de trouver du temps de jeu et de s’aguerrir.

ASSE Mercato : Maxence Rivera prêté au Puy Foot 43 en National

Ces derniers instants du mercato estival sont très chauds à l' ASSE. En même temps que le club a officialisé les signatures de l’avant-centre sénégalais Ibrahima Wadji (27 ans), Léo Petrot (défenseur central, 25 ans) et Thomas Monconduit (milieu de terrain, 31 ans) en provenance du FC Lorient, le club ligérien a acté plusieurs départs. Dans la foulée du prêt d’Yvan Neyou au CD Leganès (D2 espagnole), l’AS Saint-Etienne a officialisé le départ de Maxence Rivera. Il est prêté au Puy Foot 43, un club promu en National et partenaire des Verts. L’attaquant formé à l’ ASSE (2016-2020) est cédé pour la saison 2022-2023.

Issue de la génération 2002 des Verts, la pépite de 20 ans fait partie de l’équipe stéphanoise U19 sacrée en Coupe Gambardella 2019. Lancé en Ligue 1 par Claude Puel en janvier 2020, le joueur très prometteur compte 25 matches en pro, dont 19 en Ligue 1, sous le maillot de son club formateur. Cette saison, il est entré en cours de jeu en Ligue 2 à quatre reprises. Certain de ne pas avoir du temps de jeu avec l’équipe de Laurent Batlles, il a accepté de rejoindre un club où il est assuré de jouer régulièrement.

ASSE Mercato : Rivera en renfort à l'AS Saint-Etienne en 2023 ?

Sous contrat à l’ ASSE jusqu’au 30 juin 2024, Maxence Rivera devrait profiter de son passage au Puy Foot 43, pour démontrer tout son talent et ses qualités techniques. Ce qui lui permettrait de gagner une place dans l’équipe stéphanoise, la saison prochaine. En tout cas, il sera supervisé évidemment sous le maillot du club partenaire de Sainté. Et s'il progresse comme l'espère le staff technique dirigé par Batlles, le natif de Vénissieux reviendra à Saint-Etienne, tel un renfort offensif, lors du mercato estival 2023.