Stade Rennais-SB29 : Une fin épique du SRFC, les notes du match !

Publié par Thomas le 31 août 2022 à 23:29





Après sa défaite douloureuse contre le RC Lens, le Stade Rennais s'est remis dans le droit chemin dans son antre face au Stade Brestois en s'imposant 3-1 au Roazhon Park.

Stade Rennais : Une fin de rencontre sur les chapeaux de roue

Dans une ambiance particulière, marquée par un mercato toujours plus étouffant et une pluie quasi torrentielle, le Stade Rennais recevait ce mercredi soir le rival brestois. Défaits par le RC Lens lors de la journée précédente, les hommes de Bruno Genesio se devaient de renouer rapidement avec la victoire. Dans son traditionnel 4-4-2 et privé de Gaëtan Laborde, actuellement à Nice, le coach des Rouge et Noir a souhaité réaligner sa charnière du mercato Rodon-Theate malgré un début de saison plutôt poussif.

Après une première période sans but mais dominée par le SRFC, la recontre s'est décantée en seconde mi-temps. Rapidement revenu au score après l'ouverture de Joe Rodon, le Stade Brestois a sombré logiquement en toute fin de recontre contre des Rennais plus conquérents. Découvrez les notes des joueurs du Stade Rennais.

Stade Rennais-Stade Brestois : Les notes du SRFC

Mandanda 6 : Très peu sollicité durant la rencontre, le portier du Stade Rennais s'est montré sérieux sur ses rares ballons à capter en première période. Il encaisse un but malheureux sur une reprise d'Honorat à la 56e. Pour le reste, l'ex-joueur de l' OM a connu une soirée plutôt tranquille. À noter toutefois un arrêt important dans les arrêts de jeu.

Assignon 6 : Sérieux sur un repli défensif qui annihile une contre-attaque brestoise (11e), le jeune latéral se montre timide avec le ballon, déléguant les tâches offensives à Bourigeaud. Il se crée cependant la meilleure occasion de la première période, buttant sur le gardien brestois à bout portant (27e). Auteur d'une rencontre moyenne, le défenseur est remplacé par Hamari Traoré à la 72e. Passeur décisif à la 89e, l'international malien montre qu'il est difficilement remplaçable sur son couloir droit.

Rodon 5,5 : Décevant depuis la reprise, le défenseur central gallois se devait d'offrir un autre visage contre Brest ce mercredi. Titularisé aux côtés d'Arthur Theate, il se montre plus en retrait que son compère de la défense lors des sorties de balle. Parfois approximatif, la recrue rennaise peine à se montrer impérial sur quelques actions défensives. Mais Rodon se réveille en seconde période, inscrivant le premier but du SRFC d’une tête décroisée à la 53e sur corner.

Theate 6 : Assez libéré lors des projections balle au pied, l'international belge offre une copie plutôt satisfaisante ce soir. Sa connexion avec Santamaria est intéressante. Imprécis sur certaines action, il lui manque toutefois quelque chose pour faire oublier Nayef Aguerd.

Meling 7 : Sa hargne et sa précision balle au pied ont fait du bien aux Rouge et Noir. Il n’hésite pas à rentrer dans l’entrejeu pour apporter du surnombre grapillant au passage quelques ballons précieux lors du premier acte (21e, 27e). Moins en vue en deuxième période, le Norvégien offre une copie positive pour sa première titularisation de la saison. Remplacé par Adrien Truffert à la 79e qui quelques minutes après son entrée signe un retour défensif salvateur devant Hugo Magnetti.

Bourigeaud 5,5 : À l'image de son début de saison, le milieu droit a souvent alterné entre le bon (belle combinaison avec Majer qui aboutit sur un centre finalement sans danger, 13e) et le moins bon (erreurs dans la passe). Le mercato mouvementé a sûrement eu raison de ses performances en ce début de saison.

Majer 4 : Masqué pour l’occasion après une opération au nez, le milieu croate a livré une prestation décevante, entre irrégularités techniques et mauvais choix de passe. Il semblait la tête ailleurs, sûrement à cause de sa récente convalescence. Remplacé à la 60e par Désiré Doué. Le jeune milieu rennais s'est une nouvelle fois montré en jambes, faisait état de sa palette technique au public du Stade Rennais. Le joyau de 17 ans inscrit même le 3e but du SRFC après un superbe slalom dans la surface, le premier de sa prometteuse carrière. " J’ai beaucoup aimé son match à Lens, j’ai hésité à le titulariser. A chaque fois qu’il rentre il amène de l’intensité ", a déclaré Bruno Genesio sur son jeune milieu de terrain.

Santamaria6,5 : Son rôle de sentinelle aura fait du bien au SRFC lors des contre-attaques du SB29. Très bon depuis la reprise, l’ex-Angevin a apporté de la sérénité dans l’entrejeu, contrebalançant avec les projections plus offensives de ses compères du milieu. L'un des meilleurs lors du premier acte, il baisse en intensité, à l'image de son équipe, durant la seconde période.

Tait 5 : Plutôt timide sur cette rencontre, Flavien Tait a parfois manqué de justesse dans ses choix. Un match plutôt décevant du milieu de terrain, qui contraste avec sa saison dernière remarquée. Frustré, l'ex-angevin est averti à la 86e pour un excès d'engagement sur Chardonnet.

Terrier 5 : Dans un rôle de remplaçant à Gaëtan Laborde en pointe de l'attaque. Terrier a souvent dû exercer le travail de l'ombre, ne touchant que très peu de ballon en première période. Une frappe superbe à la 30e minute, détournée du bout des doigts par Bizot, vient relever un premier acte bien terne pour l'attaquant. Le Français loupe un face à face incroyable à la 69e à bout portant. Un match plutôt timide voire décevant pour l'ancien Lyonnais jusqu'à son but salvateur à la 89e qui délivre le Roazhon Park.

Sulemana 3 : Première titularisation difficile pour l’ailier ghanéen. S’il ne rechigne jamais à l’effort défensif, Sulemana a en revanche péché dans ses projections en attaque. Sur son côté gauche, le joueur a souvent butté sur un Jean-Kevin Duverne très concentré (16e, 22e, 26e). À mettre à son crédit une frappe audacieuse repoussée aux 25 mètres (33e) repoussée par le portier du Stade Brestois. Sa frappe dévissée (41e) fait écho à son match dans l’ensemble poussif. Remplacé dès la 59e par Matthis Abline. Dans un rôle plus axial (remiseur) que Sulemana, l'avant-centre français a fait état d'une combativité saluée à la pointe de l'attaque malgré quelques déchets.