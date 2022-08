Stade Rennais Mercato : Laborde, Traoré, Majer, ça bouge au SRFC !

Publié par Thomas le 31 août 2022 à 10:15





Stade Rennais Mercato : À la veille de la fermeture du marché des transferts, le SRFC devrait connaître du mouvement dans son effectif.

Stade Rennais Mercato : Gaëtan Laborde fait ses adieux aux supporters

C’est la surprise de cette fin de mercato du côté du SRFC. Plutôt bien installé dans l’équipe de Bruno Genesio, l’attaquant français Gaëtan Laborde va quitter la Bretagne dans les prochaines heures, pour rallier les rangs de l’OGC Nice. Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries ce mois-ci comme le FC Séville ou le LOSC, l’ex-Montpelliérain s’est laissé convaincre par la direction azuréenne pour rejoindre l’équipe de Lucien Favre et reformer son duo magique en pointe avec Andy Delort.

Signe de ce transfert imminent, le natif de Mont-de-Marsan ne fera pas partie du groupe qui recevra le Stade Brestois ce mercredi malgré les dires du coach rennais en conférence de presse. Mais pour confirmer cette tendance, le joueur de 28 ans aurait, de fait, annoncé son départ du Stade Rennais aux supporters présents lors de l’entraînement des Rouge et Noir hier. D’après les informations de L’Équipe, Nice devrait débourser 15 millions d’euros pour Laborde, qui pourrait observer dans le sens inverse, le transfert d’Amine Gouiri à Rennes.

L’international espoir de 22 ans, absent lui aussi du groupe niçois pour affronter Lille, insistait pour rejoindre son ancien coach, Bruno Genesio, auprès de sa direction ces derniers jours. Un forcing qui aura fini par payer puisque l’ancienne pépite de l’ OL a vu Nice et Rennes boucler un accord total pour sa venue. De leur côté, les Bretons devront débourser 28 millions d’euros pour ce deal, qui pourrait être officialisé dans la foulée de la rencontre contre le SB29.

Stade Rennais Mercato : Hamari Traoré pourrait partir ces prochaines heures

Lui aussi sur le coup d’un départ depuis l’ouverture du marché des transfert, l’international malien Hamari Traoré a de fortes chances de quitter le SRFC d’ici jeudi soir. Le capitaine des Rouge et Noir, courtisé par des clubs allemands, anglais et même le FC Barcelone, ne devrait pas rempiler à Rennes, où son contrat se termine en 2023.

D’après L’Équipe, Florian Maurice aurait déjà entamé des recherches pour le remplacer. Si aucune piste n’a pour l’instant fuité à ce poste, nul doute que le directeur sportif travaille en silence pour boucler ce dossier au plus vite. D’après les informations de Foot Mercato, la piste la plus chaude dans ce secteur de jeu mènerait à Fabien Centonze, du FC Metz. Des discussions seraient en cours avec le latéral de 26 ans pour un transfert dans les derniers instants du mercato. En parallèle, le Stade Rennais devrait conserver l’un de ses joyaux de l’entrejeu.

Stade Rennais Mercato : Lovro Majer parti pour rester une année de plus au SRFC

De retour dans le groupe face au Stade Brestois ce soir, après s’être fracturé le nez à l’entraînement, le Croate Lovro Majer ne quittera pas les bords de la Vilaine de sitôt. Le " nouveau Modric ", comme il se fait appeler chez lui en Croatie, avait reçu les avances de l’Atlético Madrid ces derniers jours, qui souhaitait poser plus de 25 millions d’euros sur la table pour l’enrôler. Mais le joueur de 24 ans, en bons termes avec sa direction, ne souhaitait pas aller au clash, un an après son arrivée à Rennes. Une bonne nouvelle pour Bruno Genesio qui craignait un départ surprise de son maître à jouer. En plus de Lovro Majer, le Stade Rennais devrait conserver Benjamin Bourigeaud, qui, après avoir recalé l' OL, se rapprocherait d’une prolongation de 3 ans.