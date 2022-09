Real Madrid Mercato : Marcelo en passe de rejoindre un cador anglais

Publié par Timothy le 01 septembre 2022 à 19:14





Real Madrid Mercato : En fin de contrat depuis cet été, Marcelo, légende des Merengues, est tout proche de rejoindre un cador anglais.

Real Madrid Mercato : La star brésilienne Marcelo intéresse

Légende du Real Madrid par excellence, le latéral gauche brésilien Marcelo, était prié de se trouver un nouveau point de chute cet été, depuis la fin de son contrat avec les Merengues. Vainqueur à 6 reprises du championnat espagnol et à 5 reprises de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Marcelo a quitté le club espagnol après 16 ans de bons et loyaux services.

Plusieurs clubs européens se sont alors positionnés pour enrôler la star brésilienne de 34 ans. En France, l'OGC Nice s'est porté candidat à sa signature en formulant une offre, le groupe Ineos étant en capacité d'assurer sa prise en charge salariale. Un intérêt qui n'a pas finalement pas donné suite. Monza, et plus récemment le Bayer Leverkusen se sont également intéressés au profil de l'expérimenté défenseur. Mais le club le plus proche d'enrôler Marcelo se situe outre-Manche.

Real Madrid Mercato : Marcelo à un pas de signer à Leicester

En effet, selon les informations du journaliste espagnol Marti Miras, Marcelo est tout proche de signer à Leicester. Il ne lui resterait plus qu'à passer sa visite médical pour finaliser son transfert. La signature de la star brésilienne en Angleterre porterait sur un contrat d'une saison, soit jusqu'en juin 2023.

Marcelo hésitait un temps à mettre un terme à sa carrière. Finalement, une dernière expérience dans un championnat qu'il n'a jamais cotoyé pourrait boucler son CV. Ces dernières années, Marcelo n'a pas été épargné par les blessures. La saison dernière, cela lui a même valu de louper près de 17 matches avec le Real Madrid. Puis, il a rapidement été concurrencé par un latéral gauche étincelant, l'international français Ferland Mendy.