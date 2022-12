OM Mercato : Marseille prépare une offre pour Azzedine Ounahi

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2022 à 15:33

En quête de renfort, l’ OM souhaite recruter une sensation du Mondial. Les Phocéens seraient même prêts à formuler une offre pour son transfert.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, est sur tous les fronts. Cette semaine, le dirigeant marseillais et son équipe vont devoir gérer le dossier Gerson, qui souhaite impérativement rejoindre Flamengo dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Une réunion décisive est d'ailleurs prévue entre les deux écuries dans le but de trouver un terrain d’entente pour son retour au Brésil. Et en cas de départ, les dirigeants de l’ OM devront rapidement trouver son remplaçant pour la suite de la saison. D’ailleurs, les recruteurs marseillais, très actifs sur le marché des transferts, se sont déjà mis en quête d'un milieu de terrain supplémentaire.

OM Mercato : Marseille passe à l'offensive pour Azzedine Ounahi

Foot Mercato révélait récemment un intérêt pressant de l’Olympique de Marseille pour Azzedine Ounahi (22 ans). Sociétaire d’Angers SCO, le jeune milieu de terrain a brillé de mille feux avec le Maroc lors de ce Mondial au Qatar. Éliminé avec les Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Equipe de France (2-0), le jeune joueur a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’ OM. Les Marseillais comptent même matérialiser leur intérêt pour l'international marocain. D'après les dernières informations dévoilées par l’insider Z_Hakos, les dirigeants phocéens s’apprêtent à formuler une offre concrète à leurs homologues d’Angers en vue de boucler la signature d’Azzedine Ounahi au plus vite. S’agira-t-il d’un transfert sec ou d’une offre de prêt ? Peu d’informations ont encore circulé sur la nature de cette proposition marseillaise.

Quoi qu’il en soit, l’ OM devra se montrer très généreux pour mener à bien cette opération. Car selon la presse britannique, Leicester serait également prêt à mettre le paquet pour boucler ce deal, au grand dam de Marseille. Un montant de 45 millions d’euros est évoqué. Il faut dire qu'il est peu probable de voir le club phocéen s’aligner sur un tel montant. L’Olympique de Marseille part donc de très loin dans ce dossier. Le FC Barcelone serait aussi prêt à dégainer pour s’attacher les services d'Azzedine Ounahi. La bataille s’annonce ainsi très féroce pour cette pépite marocaine. Reste à savoir quel prétendant raflera la mise pour sa signature. En tout cas, le SCO ne ferme pas la porte à son départ.