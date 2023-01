FC Lorient Mercato : Une offre de 20M€ bientôt sur la table du FCL ?

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 13:05

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes dimanche dernier, le FC Lorient pourrait recevoir une offre de 20M€ pour un taulier.

Après une première partie de saison exceptionnelle et une actuelle 6e place, le FC Lorient pourrait voir de nombreux cadres quitter le club cet hiver. Son attaquant Terem Moffi est déjà suivi de près en Premier League, et plus précisément par Souhampton qui serait intéressé par le profil du joueur lorientais, tout comme Enzo Le Fée, courtisé en Ligue 1 par des clubs comme l' OM, l'OGC Nice ou encore le PSG.

Stéphane Diarra, au club depuis 2020, et auteur de bonnes prestations depuis son retour de blessure l'été dernier, est dans le viseur de plusieurs clubs de Bundesliga depuis quelques heures, dont les noms n'ont toujours pas filtré. Et ce vendredi, un autre attaquant du FC Lorient serait pisté par un gros club de Premier League, qui serait d'ores et déjà enclin à dégainer une première offre pour s'attacher ses services.

FC Lorient Mercato : Leicester fonce sur Dango Ouattara

Si l'on en croit les informations de Mohamed Toubache-Ter via son compte Twitter, Leicester, pensionnaire de Premier League, apprécierait tout particulièrement le profil de l'attaquant du FC Lorient, Dango Ouattara. L'insider précise par ailleurs que le club anglais serait prêt à proposer la somme de 20 millions d'euros aux dirigeants lorientais pour faire venir le joueur burkinabé dès cet hiver.

Âgé de 20 ans, Dango Ouattara a disputé 16 matches de championnat cette saison, et comptabilise déjà 5 buts et 5 passes décisives. Reste à savoir si le FC Lorient réussira à conserver son joueur pour la deuxième partie de saison, mais avec une telle offre qui semble se dessiner, il est peu probable que le FCL résiste aux avances de Leicester.