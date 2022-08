OGC Nice Mercato : Une bagarre à trois pour Marcelo !

Publié par Dylan le 20 août 2022 à 23:02





OGC Nice Mercato : Après avoir transmis un contrat à Marcelo, deux concurrents de l'OGCN dans le dossier vont faire de même.

OGC Nice Mercato : Une lutte acharnée pour s'offrir Marcelo

Depuis quelques jours, l'OGC Nice s'est invité dans la longue liste de prétendants pour Marcelo, le légendaire défenseur du Real Madrid. Depuis son départ de la Casa blanca, l'international auriverde ne cesse de recevoir des propositions venant des quatre coins de l'Europe. Pour le moment, Marcelo n'a pas encore pris de décision mais Nice a transformé ses paroles en actes en envoyant un contrat au joueur selon Foot Mercato.

D'autres équipes, qui viennent notamment du Qatar, lui ont proposé un salaire faramineux allant jusqu'à 10 millions d'euros par an, soit bien plus que le salaire qu'il touchait au Real Madrid (environ 6 millions d'euros). Mais l'ancien de la Casa blanca souhaite disputer la Ligue des Champions, et un grand nombre de clubs qui le courtisent ne remplissent pas ce critère. C'est le cas de l'OGC Nice, qui essaie malgré tout de tenter le coup tout comme deux autres clubs européens.

Trois contrats d'équipes différentes proposés à Marcelo

Toujours selon Foot Mercato, une équipe venant d'Italie et une autre venant d'Allemagne aurait envoyé un contrat au défenseur auriverde de 34 ans. Leur identité n'est pour le moment pas connue, mais il se pourrait que l'une d'entre elles soit un cador dans son championnat. On peut alors s'imaginer que le Milan AC, la Juventus, le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund sont tous des candidats potentiels, des clubs qui vont tous participer à la prochaine Ligue des Champions.

En France, Marcelo avait également été annoncé du côté de l'OM ou de l'OL, et seul l'OM respecte la condition imposée par Marcelo. Pour ce qui est de l'OGC Nice, le club azuréen doit encore battre le Maccabi Tel-Aviv par deux buts d'écart pour accéder à la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Autrement dit, les Niçois ne sont même pas encore assurés de disputer une compétition européenne cette saison, et vont donc avoir encore plus de mal à attirer Marcelo pour l'instant.