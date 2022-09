OM Mercato : L'OGC Nice lance une dernière offensive à Marseille

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2022 à 20:14





OM Mercato : Alors que Leeds United semblait proche de remporter la bataille pour Bamba Dieng, l’OGC Nice a lancé une dernière offensive dans ce dossier.

Absent des plans d’Igor Tudor qui préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif, Bamba Dieng va bel et bien quitter l’Olympique de Marseille en cette fin du mercato estival. La question qui se dégage désormais est de savoir : quelle sera sa future destination ? Si le FC Lorient a lontemps tenu la corde pour son transfert, l’international sénégalais se rapproche de la Premier League, où Leeds United tente de l’attirer.

Le président du club britannique, Andrea Radrizzan, a lui-même vendu la mèche sur ce dossier, en confirmant l’arrivée imminente de l’attaquant de l’ OM via son compte Twitter. Ainsi, Bamba Dieng est attendu ce jeudi soir à Leeds afin de passer ses examens médicaux avant de valider définitivement son transfert. Toutefois, ce dossier connait un nouveau rebondissement. Plusieurs sources concordantes assurent en effet que l’OGC Nice a lancé une ultime offensive pour arracher la signature du crack marseillais au nez et à la barbe des Peacocks.

OM Mercato : Bamba Dieng d'accord pour rejoindre Nice

Pour ce faire, les Aiglons proposeraient à l’ OM un chèque de 12 M€ pour le transfert de Bamba Dieng avec un pourcentage à la revente. Cette proposition niçoise est évidemment bien plus supérieure que celle de Leeds United. En pole position pour sa signature, les dirigeants britanniques pourraient donc enregistrer un terrible échec sur cette piste offensive. Il reste désormais à savoir si cette ultime tentative de l’OGC Nice aboutira.

En tout cas, les dirigeants marseillais, en quête de liquidités, comptent céder leur joueur au plus offrant. Et selon les dernières informations de Foot Mercato, Bamba Dieng aurait déjà donné son accord pour rejoindre les Niçois. Les négociations entre les deux écuries s’intensifient actuellement afin de finaliser son transfert, au grand dam de Leeds. Le temps presse, et ce dossier devrait être réglé avant la fermeture du mercato estival.