Montpellier HSC - LOSC : Un MHSC décimé, la compo des Héraultais

Publié par Dylan le 03 septembre 2022 à 12:31





Le Montpellier HSC veut faire la passe de trois contre le LOSC après avoir remporté ses deux derniers matchs. Découvrez la compo des Héraultais.

Montpellier HSC - LOSC : Le MHSC veut continuer à engranger

Le début de saison du Montpellier HSC est remarquable. Actuel cinquième de la Ligue 1 version 2022-2023, les Héraultais restent sur deux victoires dont un carton historique à l'extérieur face au Stade Brestois (0-7) et ne veulent pas s'arrêter en si bon chemin. Mais le prochain adversaire ne devra pas être pris de haut. En effet, les hommes d'Olivier Dall'Oglio vont accueillir dimanche le LOSC de Paulo Fonseca, qui va chercher à rebondir après la défaite à domicile subie contre l'OGC Nice (2-1).

Il ne faudra pas se montrer trop confiant envers les Nordistes car le LOSC n'a encore jamais perdu en dehors de ses bases cette saison. L'actuel huitième du championnat français a pris quatre points sur six lors de ses deux uniques déplacements (match nul contre Nantes, victoire à Ajaccio). Un avertissement de taille pour le MHSC, qui va d'autant plus devoir composer sans de nombreux cadres dont Stephy Mavididi, Téji Savanier ou encore Pedro Mendes.

Montpellier HSC - LOSC : Une défense héraultaise décimée

Pour tenter la passe de trois victoires consécutives, les Pailladins ne pourront pas compter sur deux de leurs quatre gardiens. Jonas Omlin a été suspendu lors du match contre l'AC Ajaccio, et Dimitri Bertaud souffre d'une rupture des ligaments croisés à un genou. Arrivé il y a quelques jours dans l'Hérault, Bingourou Kamara devrait donc faire ses grands débuts. Devant lui, la charnière devra aussi être composée sans plusieurs cadres : Théo Sainte-Luce, sorti sur blessure contre Ajaccio, et Christopher Jullien jugé incertain d'après Olivier Dall'Oglio. Arnaud Souquet ou Mamadou Sakho pourrait être appelé à gauche en cas d'une défense à quatre, tandis que le tandem Cozza-Estève devrait être reconduit, lui qui n'a pas encaissé le moindre but lors de la victoire face au club corse. Falaye Sacko ou Enzo Tchato complèterait le couloir droit suivant le système de jeu concocté par le coach palladin.

Une nouvelle fois absent, Téji Savanier devrait laisser les clés de l'entrejeu à Jordan Ferri et Joris Chotard, très bons contre l'AC Ajaccio. Les deux milieux pourraient alimenter le trio composé de Faitout Maouassa, Arnaud Nordin et Valère Germain, qui ont tous participé à la victoire historique contre Brest (0-7). Olivier Dall'Oglio ne devrait pas appeler Wahbi Khazri, également incertain pour la rencontre, mais pourra sans doute compter sur Elye Wahi à la pointe de l'attaque héraultaise.

La compo du MHSC face au LOSC :

Gardien : B. Kamara

Défenseurs : A. Souquet (ou M. Sakho), N. Cozza, M. Estève, F. Sacko (ou E. Tchato)

Milieux : J. Chotard, J. Ferri

Attaquants : F. Maouassa, V. Germain, A. Nordin, E. Wahi