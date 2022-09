Montpellier Mercato : Dall'Oglio répond sèchement à ses détracteurs

Publié par Timothée Jean le 02 septembre 2022 à 21:29





Montpellier Mercato : Présent en conférence de presse ce vendredi, Olivier Dall'Oglio s’est exprimé sur les critiques dont il fait l’objet.

Montpellier Mercato : Dall'Oglio dénonce une campagne de déstabilisation

À l’instar de plusieurs entraîneurs de Ligue 1, Olivier Dall'Oglio s’est retrouvé sous le feu des critiques avant même la reprise du championnat. L’entraîneur de Montpellier HSC et son groupe ont connu une préparation estivale décevante, suscitant la colère de nombreux supporters. Certains médias évoquaient même que la thèse d’un licenciement imminent du coach montpelliérain. Mais si son équipe a connu quelques échecs en début de saison, Olivier Dall'Oglio est finalement parvenu à remettre le MHSC sur les rails.

Après deux succès consécutifs en championnat, le Montpellier HSC tentera d’enchainer un troisième succès face au LOSC dimanche prochain. Et à 48 heures de cette rencontre comptant pour la 6e journée de Ligue 1, le technicien de 58 ans a tenu à répondre à ses détracteurs, tout en dénonçant une campagne de déstabilisation à son égard. "Avec les dérives du football d’aujourd’hui (…) je n’étais pas le seul dans ce cas-là. Je ne suis plus la cible, je pense que l’on était trois bien ciblés, a pesté le technicien face à la presse. Il va y en avoir deux autres qui vont être ciblés. Je trouve cela très très malheureux. J’ai dit que je n’en parlerais pas maintenant, mais j’en parlerai en temps voulu", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par RMC Sport.

Montpellier Mercato : Dall'Oglio déplore "le football people"

Olivier Dall'Oglio balaie ainsi toutes les croyances entretenues sur son éventuel licenciement. Il condamne par la même occasion les dérives du football et déplore "le football people", qui vise à publier des rumeurs infondées dans un but lucratif. "D’une manière générale, je trouve que ce n’est pas le bon côté du football. Je préfère quand on parle d’analyse de matchs et sur des sujets plus profonds, plutôt que sur du football people. Après, on me dit qu’il faut vendre du papier, j’arrive à le comprendre. Je trouve que les manières sont très brutales", a-t-il conclu.