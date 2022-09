Nantes - PSG : Grande inquiétude à Paris avant la Juventus

Publié par Ange A. le 04 septembre 2022 à 01:25





Nantes - PSG : Paris s’est rassuré avant son choc contre la Juventus en Ligue des champions. Une recrue pourrait manquer cette affiche.

Après son succès à Toulouse, le Paris Saint-Germain a signé un nouveau carton à l’extérieur ce samedi. Le PSG s’est imposé (0-3) samedi sur la pelouse de La Beaujoire face au FC Nantes. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé (18e, 54e) et Nuno Mendes (68e), sont les buteurs parisiens du soir. Grâce à sa victoire, Paris reprend sa place de leader à Marseille, vainqueur à Auxerre. Le seul point noir de la soirée côté parisien est venu de Vitinha. Victime d’un tacle non maîtrisé de Fabio au genou, le milieu portugais a cédé sa place à son compatriote Renato Sanches à la 24e minute. Une mauvaise nouvelle pour le club francilien avant son match contre la Juventus mardi prochain. Christophe Galtier a donné des nouvelles de son poulain après la rencontre.

Les nouvelles de Vitinha après Nantes

Le coach du Paris Saint-Germain a tenu à rassurer quant à l’état du genou droit de Vitinha. L’entraîneur du PSG espère pouvoir compter sur son milieu. Il n’exclut pas néanmoins de se passer de ses services en cas de blessure grave. « Il a pris un gros coup sur la rotule, il n’y a pas de torsion, pas de risque ligamentaire, on verra s’il y a un hématome. La Juve arrive rapidement... on va faire en sorte de bien le rétablir, on va voir ses sensations. Autrement, on fera avec quelqu’un d’autre », a indiqué Christophe Galtier en conférence de presse.

À noter que pour ce choc contre les Bianconeri, Paris pourra compter sur Fabian Ruiz. Le milieu espagnol arrivé cet été était suspendu contre les Canaris. Il traînait un match de suspension en Coupe d’Italie. Raison pour laquelle il n’a pas été convoqué pour le déplacement à Nantes.