PSG-Juventus Turin : Une grosse confirmation tombe pour la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 05 septembre 2022 à 18:06





Après le PSG, la Juventus Turin a dévoilé son groupe pour le choc de mardi soir. Et comme attendu, Massimiliano Allegri va faire sans une star offensive.

PSG-Juve : Pas de retrouvailles entre Di Maria et le Parc

Arrivée à Paris ce lundi, la Juventus Turin va défier le Paris Saint-Germain mardi soir au Parc des Princes, à 21 heures, pour le compte de la première journée des phases de poules de la Ligue des Champions. Et à la veille de ce choc européen, le club italien a communiqué son groupe qui affrontera la bande à Lionel Messi. Sans véritable surprise, le milieu offensif Angel Di Maria n'en fait pas partie.

Présent ce matin à l'entraînement des Bianconeri, Di Maria ne figure toutefois pas dans le groupe retenu par Massimiliano Allegri et ne devait donc pas être en état de tenir sa place. Touché à un mollet et remplacé dès la pause contre la Fiorentina (1-1) samedi en Serie A, l’international argentin de 34 ans n'est pas à 100% pour affronter ses anciens coéquipiers du Paris SG. Un coup dur pour El Fideo qui attendait avec impatience ses retrouvailles avec le public du Parc des Princes.

Transfuge lui aussi du Paris SG à Turin cet été, en prêt avec option d’achat, Leandro Paredes est bien présent dans le groupe de la Juve, tout comme deux autres anciens Parisiens : Adrien Rabiot et Moise Kean. Gardien titulaire, Wojciech Szczesny est en revanche absent pour cause de blessure. C’est probablement Mattia Perin qui tentera de barrer la route des buts turinois aux Rouge et Bleu. Pour le reste, la Juventus Turin est quasiment au complet puisque l’autre incertain avant le coup d'envoi, Alex Sandro, est finalement dans le groupe.

Le groupe de la Juve pour défier le PSG

Gardiens : Pinsoglio, Perin, Garofani

Défenseurs : De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani

Milieux : Locatelli, McKennie, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli

Attaquants : Vlahovic, Milik, Kean, Soulé.