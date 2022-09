OM Mercato : Marseille ou Man City, une recrue fait son choix

Publié par Timothée Jean le 06 septembre 2022 à 06:05





OM Mercato : Prêté pour un an avec option d’achat par Manchester City à l’Olympique de Marseille, Issa Kaboré s’est exprimé sur son avenir.

OM Mercato : Issa Kaboré veut rester longtemps à Marseille

Hyperactif lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille a frappé un très joli coup du côté de Manchester City. En quête d’un nouveau latéral pour épauler Jonathan Clauss, la direction de l’OM est parvenue à s’attacher les services d’Issa Kaboré cet été. L’international burkinabè a rejoint l’effectif via un prêt avec option d’achat.

Et s’il est barré par une rude concurrence à son poste, le joueur de 21 ans se voit rester longtemps à Marseille. C'est ce qu'il a avoué ce lundi en conférence de presse, en compagnie de deux autres recrues, Éric Bailly et Amine Harit. « L’idée, c'est de jouer et de rester à Marseille. Ce n'est pas de retourner à Manchester City. Je veux m'inscrire dans la durée, c'est un grand club. Pour mes prochaines étapes, ça va beaucoup m'apporter », a-t-il indiqué.

OM Mercato : Issa Kaboré affiche son affection pour Marseille

Courtisé par pluseiurs clubs lors du marché des transferts, celui qui a été prêté la saison dernière à l'ESTAC Troyes a fait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille, car il souhaitait réaliser un rêve d’enfant. Issa Kaboré a indiqué qu’il est un grand fan de l’ OM depuis son jeune âge. « J’aime ce club depuis tout petit. Dans les jeux vidéos, je ne jouais qu'avec l'OM (…) t. Je suis très heureux d'être à l'OM aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Arrivé cet été en provenace de Man City, Issa Kaboré souhaite donc étendre son aventure sur la Canebière. Il reste à savoir si l’OM aura les moyens nécessaires ou décidera de lever son option d’achat estimée à environ 20 millions d’euros. Réponse à l’issue de la saison en cours.