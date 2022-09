PSG Mercato : Real Madrid, Mbappé déballe avant la Juve

Publié par JEAN-LUC D le 06 septembre 2022 à 11:34





PSG Mercato : Avant d’affronter la Juve, Kylian Mbappé est revenu sur le rôle joué par Emmanuel Macron dans sa décision de snober le Real pour le Paris SG.

PSG Mercato : Macron a passé un message clair à Mbappé

La presse espagnole a longtemps parlé de la pression du Président de la République, Emmanuel Macron, sur Kylian Mbappé pour l’obliger à renoncer à son rêve de rejoindre le Real Madrid cet été. Si l’attaquant du Paris Saint-Germain n’évoque pas le terme « pression », il reconnaît tout de même avoir reçu un appel d’Emmanuel Macron lui demandant de différer son départ en Espagne. Une surprise pour l’enfant de Bondy qui ne pensait pas avoir une telle importance au point de recevoir une demande de cette dimension de la part du chef d'État.

« Je n'aurais jamais imaginé que j'allais parler avec le président de mon avenir, de mon avenir dans ma carrière, donc c'est quelque chose de fou, vraiment quelque chose de fou. Il m'a dit : Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays.Tu as le temps de partir, tu peux rester un peu plus », a déclaré Kylian Mbappé dans une interview accordée au New York Times avant le choc de Ligue des Champions, ce soir au Parc des Princes, à l’occasion de la première journée des phases de poules. L’international français de 23 ans a également tenu à répondre à tous ceux qui l’accusent d’avoir sacrifié son rêve sur l’autel des pétrodollars du Qatar.

PSG Mercato : Kylian Mbappé se défend contre l’argent du Qatar

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin dernier, Kylian Mbappé était annoncé tout proche de s’engager avec le Real Madrid, le club de ses rêves. Seulement plusieurs sources concordantes, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco s’était même déjà mis d’accord avec Florentino Pérez sur les termes d’un contrat longue durée avec un salaire évolutif au fil des saisons.

Mais à la surprise générale, Kylian Mbappé a dribblé tout le monde pour parapher un nouvel engagement avec le PSG avec à la clé un salaire qui fait désormais de lui le joueur le mieux payé de la planète. Cependant, le coéquipier de Lionel Messi se défend d’avoir dit « oui » au Paris SG juste pour de l’argent puisqu’il aurait gagné tout autant partout où il signerait. « Un choix dicté par l'argent ? Non parce que partout où j'irai, je vais obtenir de l'argent », a précisé Mbappé. Pour rappel, le Champion du Monde 2018 est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2025.