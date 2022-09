OGC Nice-Cologne : Des affrontements éclatent avant le match

Publié par Timothée Jean le 08 septembre 2022 à 19:54





Peu de temps avant le choc OGC Nice-Cologne en Ligue Europa, de violents affrontements ont éclaté entre les supporters de deux équipes.

OGC Nice-Cologne : Un match sous tensions

Ce jeudi soir, l’ OGC Nice accueille Cologne dans le cadre de la première journée de Ligue Europa. Et avant le coup d’envoi de cette rencontre européenne, la situation a dégénéré entre les deux camps avec violents affrontements entre supporters. D’après les informations de 20 Minutes, ces incidents ont débuté plusieurs heures avant le débuté de la rencontre, lorsqu’une marée rouge a déferlé sur le centre-ville, des supporters allemands ont vandalisé la boutique du club niçois et la stature d’Apollon sur la place Massané. Les fans niçois n’auraient pas attendu assez longtemps pour réagir.

Une bagarre générale aurait alors éclaté entre les antagonistes à proximité du magasin Ikea, avec des jets de projectiles, des fumigènes et des coups de poing. Certains établissements ont dû baisser leur rideau. Alertés, les forces de l’ordre sont intervenus afin de ramener le calme dans le centre-ville. Toutefois, ces violents affrontements se poursuivis aux alentours et à l’intérieur de l'Allianz Riviera avant le début du match.

OGC Nice-Cologne : De violents incidents dans le stade

Sur les images publiées sur les réseaux sociaux, on perçoit des supporters de Cologne, dont certains cagoulés, sortis du parcage visiteur avec la ferme intention d’en découdre avec leurs homologues de l’OGCN. Des projectiles, des fumigènes ont été lancés d’un camp à l’autre. Un supporter se serait gravement blessé lors de ces débordements. Les forces de sécurités ont fait usager des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

Le maire de la ville de Nice, Christian Estrosi, a condamné ces violences. « Je déplore les comportements inciviques et scandaleux des supporters de Cologne et le non-respect de la ville qui les accueille de manière généreuse et fraternelle. Nous adresserons les factures liées aux dégradations et au nettoyage des espaces publics au club de Cologne », a-t-il posté, sur son compte Twitter. Le club allemand risque gros après les déboires de ses supporters ce jeudi soir à Nice. L’UEFA devrait rapidement se saisir du dossier et des sanctions sont attendues.