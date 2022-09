LOSC Mercato : Lille veut boucler deux gros accords au milieu !

Publié par Thomas G. le 09 septembre 2022 à 14:28





LOSC Mercato : Renforcé par de nombreuses arrivées, Lille veut surfer sur son bon début de saison en obtenant deux grosses signatures.

LOSC Mercato : Lille veut prolonger ses cadres

Le LOSC a entamé un nouveau cycle cette saison avec le duo Olivier Létang-Paulo Fonseca. Les Dogues ont l’ambition de retrouver la Coupe d’Europe en fin de saison après leur 10e place décevante l’année dernière. Le LOSC s’est renforcé avec notamment les arrivées de Mohamed Bayo, Rémy Cabella ou encore Alan Virginius. Les Lillois sont pour l’instant 6e à 6 points du leader, le Paris Saint-Germain. Emmenés par les deux cadres Benjamin André et Jonathan Bamba, les hommes de Paulo Fonseca restent sur une victoire face au Montpellier HSC.

Les dirigeants du LOSC veulent désormais prolonger les deux milieux de terrain pour assurer l’avenir du club. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, Lille va entamer des discussions pour prolonger les contrats de Jonathan Bamba et Benjamin André. Le milieu de terrain récupérateur de 32 ans est considéré comme l’un des meilleurs joeuurs à son poste dans le championnat de France. Depuis 2008, Benjamin André est le joueur qui récupère le plus de ballons dans les cinq grands championnats européens selon Prime Video. En parallèle, Jonathan Bamba est une valeur sûre du championnat de France et de nombreux clubs pourraient profiter de sa situation contractuelle pour le recruter.

LOSC Mercato : Bamba et André pourraient poursuivre l’aventure

Le LOSC ne veut pas perdre ses deux cadres librement. En interne, on veut également éviter un scénario Renato Sanches. L’international portugais avait refusé de prolonger la saison dernière pour garder une porte de sortie. Les Dogues avaient finalement décidés de le vendre au rabais en fin de mercato cet été, au Paris Saint-Germain. Les dirigeants lillois veulent prolonger Jonathan Bamba et Benjamin André pour les installer au centre du nouveau projet du LOSC. Malgré les nombreux départs, les Dogues sont conscients de la nécessité de conserver un noyau dur de joueurs expérimentés.