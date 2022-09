PSG : Des tensions entre Galtier et un cadre après Brest ?

Publié par Ange A. le 11 septembre 2022 à 07:08





PSG : Christophe Galtier aurait eu un accrochage avec un cadre du vestiaire après la victoire du Paris Saint-Germain contre le Stade Brestois (2-1).

PSG : Déjà des tensions entre Christophe Galtier et un titi ?

Le Paris Saint-Germain a aligné sa troisième victoire de rang en championnat samedi au Parc des Princes. Un but de Neymar Jr a suffi au PSG pour dominer le Stade Brestois lors de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Paris aurait même pu concéder le nul sans l’arrêt décisif de Gianluigi Donnarumma sur un penalty d’Islam Slimani. Le SB29 a eu cette énorme opportunité suite à une faute de Presnel Kimpembe, capitaine du soir en l’absence de Marquinhos. Comme l’ont capté les caméras de Canal Plus, le ton est monté entre Christophe Galtier et son poulain après le coup de sifflet final. Une séquence montre notamment que l’entraîneur parisien a tenté de calmer son défenseur central après la rencontre. « « Presko ! Presko ! Kim !», lançait le coach parisien. « Mais, je suis là, wesh ! », a répondu le titi.

Un gros coup dur pour Paris après Brest

En conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a évoqué la situation de Presnel Kimpembe. Le défenseur central du PSG a vécu une soirée à oublier contre le Stade Brestois. Outre le penalty qu’il a causé, l’international tricolore est sorti sur blessure après un tacle rugueux sur Irvin Cardona. Le défenseur de 27 ans souffre d’une lésion aux ischio-jambiers de la cuisse gauche. Il est forfait pour le déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa et contre Lyon dimanche prochain.

Un coup dur confirmé par Christophe Galtier en conférence de presse. « Il va passer des examens et on va attendre dans les quarante-huit heures pour connaître la gravité de sa blessure. Mais il est indisponible pour les deux prochains matches », a annoncé le technicien francilien.