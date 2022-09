OL Mercato : Lyon se rapproche d'une signature incroyable !

Publié par Thomas G. le 12 septembre 2022 à 12:47





OL Mercato : Abattu après la défaite face à l'AS Monaco, l'Olympique Lyonnais souhaiterait se relancer avec une signature inattendue au milieu.

OL Mercato : Lyon veut prolonger Houssem Aouar

L’Olympique Lyonnais connaît sa première crise de la saison suite à sa défaite hier soir face à l'AS Monaco. Après une entame de championnat encourageante, les Gones ont enchainé deux défaites consécutives cette semaine. À six jours du choc face au Paris Saint-Germain au Groupama Stadium, Lyon veut vite réagir. Pour ce choc de la 8e journée de Ligue 1, l’ OL pourrait notamment compter sur le retour d’Houssem Aouar dans le onze des titulaires.

Malgré ses envies de départ cet été, l’international français n’a pas quitté son club formateur durant le mercato estival. Considéré comme indésirable cet été par sa direction, le Franco-Algérien aurait réussi à inverser la tendance. Selon les informations du journaliste Santi Aouna, l’Olympique Lyonnais va proposer une prolongation de deux ans à Houssem Aouar dans les prochains jours. Un revirement de situation dû au retour en forme du milieu de 24 ans qui a impressionné son entraîneur Peter Bosz à l’entraînement. Le joueur pourrait alors devenir un renfort de taille pour l' OL dans sa quête de podium. À quelques mois de la coupe du monde, l’international français (1 sélection) aurait la possibilité de faire coup double en regagnant sa place à Lyon et en Equipe de France.

OL Mercato : Aouar aura animé le mercato estival

Annoncé sur le départ de l' OL dès la fin de saison dernière, Houssem Aouar a longtemps été associé à un transfert vers l'étranger. Si l'OGC Nice avait montré de l'intérêt en fin de mercato, le milieu de terrain semblait davantage proche d'un arrivée en Premier League où deux clubs le suivaient avec intérêt. Alors que Nottingham Forest semblait tenir la corde sur ce dossier, le promu s'est rapidement fait rejoindre par Patrick Vieira et Crystal Palace dans les dernières semaines d'août. Avant ces deux clubs anglais, Aouar était la priorité du Betis Séville, qui souhaitait échanger le Lyonnais avec William Carvalho. Au final, le milieu de terrain n'aura jamais trouvé d'accord financier avec un autre club et reste donc une saison de plus à Lyon.