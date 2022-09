OL - PSG : Après Monaco, un buteur de Bosz lance déjà le choc

Publié par Ange A. le 12 septembre 2022 à 08:39





OL - PSG : Buteur lors de la défaite contre l’AS Monaco, Karl Toko Ekambi s’est projeté sur le prochain choc de Lyon contre Paris.

OL - PSG : Karl Toko Ekambi annonce déjà la couleur pour le choc

L’Olympique Lyonnais reste désormais sur deux revers de rang en championnat. Dimanche, l’ OL s’est incliné sur la pelouse de l’AS Monaco lors de la 7e journée de Ligue 1 Uber Eats. Buteur contre l’ASM, Karl Toko Ekambi a relevé les carences de son équipe. L’attaquant camerounais se veut néanmoins optimiste pour le prochain match de Lyon. Ce sera dimanche prochain à Decines lors de la réception du Paris Saint-Germain. Une affiche sur laquelle se projette déjà le numéro 7 lyonnais.

« On a bien commencé le championnat et là on est sur deux défaites donc on va en tirer des leçons et essayer de réagir le plus vite possible. On a envie d’enchaîner, on connait nos qualités et nos défauts pour faire un gros match contre Paris », a déclaré Toko Ekambi au micro de Prime Video.

Le point faible de Lyon mis à nu contre Monaco

Contre l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais a de nouveau céder sur des coups de pieds arrêtés. Un point faible noté par Karl Toko Ekambi. « On n’a pas su faire le job défensivement sur les coups de pieds arrêtés », a indiqué le Camerounais rejoint par Peter Bosz et Alexandre Lacazette. L’entraîneur et le capitaine de l’ OL reconnaissent que des progrès restent à réaliser dans ce domaine défensivement.

« On aurait dû mieux défendre sur coup de pieds arrêtés, ils sont bons là-dessus. C’est dur mais on a perdu à cause de ça. Il faut que l’on continue à travailler là-dessus, on n’a pas beaucoup de joueurs de grande taille donc malheureusement ça peut arriver », a notamment avoué le coach des Gones tout de même satisfait du visage affiché par ses poulains contre Monaco. Après deux revers de rang, il espère enclencher une nouvelle dimanche face au PSG.