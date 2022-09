Stade Rennais-Fenerbahçe : Le SRFC arrête une décision forte !

Publié par JEAN-LUC D le 12 septembre 2022 à 19:41





Le Stade Rennais accueille Fenerbahçe jeudi soir pour la deuxième journée de la Ligue Europa. Le SRFC a déjà pris des mesures pour la réception du club turc.

Stade Rennais-Fernerbahçe : Le match classé niveau 3 en termes de risques

Le match de Ligue Europa entre le Stade Rennais et Fenerbahçe, jeudi, à 21 heures, au Roazhon Park, est classé au niveau 3 (sur une échelle de 5) en termes de risques de troubles à l'ordre public, selon les critères de la Division nationale de lutte pour le hooliganisme. Ce lundi, Élise Dabouis, directrice de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, a précisé les contours de la mobilisation en termes de sécurité et le curseur de ce classement, considérant notamment que les « supporters turcs sont connus pour être relativement démonstratifs et provocateurs » et que la communauté turque en Bretagne comprend plutôt des sympathisants de Besiktas, « ce qui peut conduire aussi à un risque de tension entre supporters de ces deux clubs dans le cadre de la rivalité qui les oppose. »

Par contre, la Direction départementale de la sécurité publique prévoit un « dispositif étoffé » avec une soixantaine de policiers, le renfort d'unités de forces mobiles qui reste à définir lors d'une nouvelle réunion mardi (deux ou trois unités), et de Sections d'intervention rapide de Loire-Atlantique et du Calvados. Le club breton, lui, doit déployer un important dispositif de sécurité privée (160 personnes) en plus de 360 stadiers. La direction du SRFC a même pris une décision forte pour limiter les risques d’affrontements entre supporters.

Stade Rennais-Fenerbahçe : Le SRFC ferme sa billetterie grand public

Dans un communiqué publié sur son site officiel ce lundi, le Stade Rennais annonce qu’à « la suite de plusieurs réunions avec les instances en charge de la sécurité de ce match d’Europa League classé à hauts risques ; en concertation avec l’UEFA, la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la Mairie de Rennes ; le Stade Rennais F.C. a pris à regret la décision de ne pas ouvrir sa billetterie Grand Public ce lundi 12 septembre à 15h comme cela avait été initialement prévu. »

Toujours selon la même note, « par mesure de précaution, la vente de billets est donc clôturée. Environ 19.000 personnes (prioritairement nos abonnés) seront donc accueillies jeudi prochain au Roazhon Park. Parmi ce public, 1.350 supporters adverses seront réunis dans le parcage visiteurs. » Le nombre de places au Roazhon Park sera donc limité contre Fenerbahçe.