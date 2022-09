Bayern-Barça : Les compos tombent, Xavi envoie du lourd !

Publié par Thomas le 13 septembre 2022 à 16:42





C'est le grand jour pour le FC Barcelone qui se déplace en Allemagne pour y affronter le Bayern Munich. Découvrez les compos de ce Bayern-Barça.

Barça Mercato : Xavi veut effacer les vieux démons contre le Bayern

C’est une affiche qui devrait rappeler quelques souvenirs aux fans de foot. Après trois lourdes défaites concédées face aux Munichois dont une gifle historique 8-2 sur la pelouse du Camp Nou en 2020, le FC Barcelone se confronte de nouveau au Bayern ce mardi en Ligue des Champions. Si les démons du passé hantent toujours Xavi et les siens, c’est une autre équipe catalane qui se présentera à l’Allianz Arena ce soir, bien plus impériale que les années passées.

Drastiquement renforcé par les arrivées, entre autres, de Robert Lewandowski, Jules Koundé ou encore Raphinha, le Barça réalise un début de saison en grandes pompes marqué par une série de 7 rencontres sans défaites pour 5 victoires. Malgré cette dynamique positive, l’entraîneur barcelonais souhaite arriver avec l’étiquette d’outsider à Munich, notamment au vu des récentes rencontres entre les deux équipes. " On ne peut pas bomber le torse car après les derniers résultats avec le Bayern il faut y aller en toute humilité. Ça me ferait plaisir si on montrait notre potentiel et que les sensations soient similaires aux derniers matchs ", évoquait hier Xavi en conférence de presse.

Barça : Un onze type pour affronter le Bayern Munich

Dans le même temps, l’équipe de Julian Nagelsmann connaît également un début de saison convaincant malgré une 3e place de Bundesliga. Toujours invaincu depuis la reprise, le Bayern avait signé un succès retentissant contre l’Inter Milan à l’extérieur (0-2) lors de la première journée de Ligue des Champions. Face à l’armada bavaroise, renforcée par les signatures cet été de Sadio Mané ou encore Matthijs de Ligt, Xavi devrait opter pour un onze type, semblable à celui aperçu depuis le début de saison. " Je choisirai les joueurs qui correspondent, qui ont le plus de caractère sur le terrain et capables d'imposer notre style. L'expérience n'est pas importante, il y a des jeunes qui sont plus en forme physiquement. Tout est question de performance pendant les entraînements ", indiquait hier l'entraîneur espagnol.

Selon L'Equipe, les Catalans devraient évoluer avec une équipe différente que celle contre Plzen la semaine dernière (5-1). Tout juste prolongé jusqu'en 2026, le jeune Gavi devrait débuter dans l'entrejeu tout comme Sergio Busquets. En attaque, Raphinha devrait prendre la place d'Ansu Fati.

Compo probable du Barça

Gardien : M-A. Ter Stegen

Défenseurs : R. Araujo, E. Garcia, J. Koundé, M. Alonso

Milieux de terrain : Gavi, S. Busquets (C), Pedri

Attaquants : Raphinha, R. Lewandowski, O. Dembélé

Compo probable du Bayern Munich

Gardien : M. Neuer (C)

Défenseurs : B. Pavard, M. De Ligt, L. Hernandez, A. Davies

Milieux de terrain : J. Musiala, J. Kimmich, M. Sabitzer, L. Sané

Attaquants : S. Mané, T. Muller