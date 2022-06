PSG Mercato : Bayern, Messi, la vérité éclate pour Sadio Mané

Publié par Ange A. le 27 juin 2022 à 05:00

PSG Mercato : Les dessous du transfert raté de Sadio Mané à Paris

Le Bayern Munich a frappé un coup retentissant cet été en recrutant Sadio Mané. L’international sénégalais a décidé de ne pas honorer sa dernière année de contrat à Liverpool. Il s’est engagé pour trois ans avec le décuple champion d’Allemagne en titre. S’il a rejoint le Rekordmeister, le polyvalent attaquant de 30 ans aurait aussi pu poser ses valises au Paris Saint-Germain. Invité de l’émission "After Foot" sur RMC Sport, le conseiller du Ballon d’Or africain a confirmé l’intérêt du PSG pour Mané. Mais sa venue a été compromise par l’avenir incertain de Leonardo, l’ancien directeur sportif parisien.

« Oui, le PSG a bel et bien 'attaqué' Sadio. Leonardo a eu plusieurs contacts avec son agent allemand, ils se sont vus, ils ont discuté des tenants et aboutissants d’un éventuel transfert de Sadio au PSG, mais ça s’est arrêté là. Tout le monde sait que Leonardo était sur un siège éjectable, il fallait attendre », fait savoir Bacary Cissé.

Mané plébiscité par Lionel Messi

Dans sa sortie, ce proche de Sadio Mané a également évoqué un possible transfert du Sénégalais au FC Barcelone. Il révèle que Lionel Messi, aujourd’hui au Paris Saint-Germain, souhaitait le voir débarquer en Catalogne l’été dernier. « L’année dernière, ça aurait pu le faire aussi avec le FC Barcelone, a poursuivi le conseiller. C’est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu’il prolonge au Barça. Il avait donné deux noms: Sadio Mané et un défenseur central argentin », assure Bacary Cissé. Lequel se réjouit du choix du champion d’Afrique de découvrir la Bundesliga.

« Le Bayern est un club qu’on ne présente plus, il a présenté un projet sportif alléchant que personne ne peut refuser. Après avoir fait six ans à Liverpool, c’est plus alléchant d’aller jouer au Bayern, on fait face à un nouveau challenge sportif. Il a tout gagné avec Liverpool, tous les jours il se réveillait en voyant les mêmes têtes […] Et financièrement, tout est relatif, mais aujourd’hui oui, Sadio fait partie des meilleurs salaires de la Bundesliga », explique-t-il.