RC Lens Mercato : Brighton tente une énorme signature au RCL

Publié par Timothée Jean le 14 septembre 2022 à 22:45





RC Lens Mercato : Victime de son succès en Ligue 1, le club lensois risque de perdre son entraîneur. Franck Haise serait dans le collimateur de Brighton.

RC Lens Mercato : Brighton tente de débaucher Franck Haise

Qui pour remplacer Graham Potter sur le banc de Brighton ? C’est la question qui intrigue bon nombre des supporters du club britannique depuis quelques jours. Suite au départ du coach britannique qui a récemment rejoint Chelsea, plusieurs noms sont cités pour le remplacer. Et selon les informations dévoilées par The Guardian, l’une des pistes étudiées par les Seagulls mènerait à Franck Haise. Le technicien français réalise un excellent travail à la tête du Racing Club de Lens.

Arrivé en remplacement de Philippe Montanier en février 2020, le coach de 51 ans a réussi à relancer la machine lensoise. Sous ses ordres, les Sang et Or réalisent un début de saison plus que convaincant. Le RC Lens occupe la troisième place de Ligue 1, tout juste derrière l'OM et le PSG. L’excellent travail de Franck Haise ne laisse donc pas insensibles les dirigeants britanniques. Selon la source, Brighton envisagerait même de formuler une offre concrète en vue de le débaucher du RC Lens. Sauf que cette mission s’annonce très complexe, car la direction lensoise n’a pas vraiment l’intention de perdre le patron de son banc de touche. Et le principal concerné est pour le moment est heureux dans le nord de la France.

RC Lens Mercato : Franck Haise n’est pas la seule cible de Brighton

Franck Haise est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le RC Lens et ne devrait pas bouger cette saison. Conscient de cette situation, la direction de Brighton travaille en coulisse sur d’autres pistes. Libre de tout contrat suite à son départ du Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi serait également dans le viseur du club anglais. L’entraîneur italien avait quitté le club ukrainien suite à l'invasion de la Russie. Il est toujours à la recherche d’un nouveau point de chute et serait l’un des candidats crédibles pour rebondir à Brighton & Hove Albion. L’entraîneur norvégien Kjetil Knutsen serait aussi une piste étudiée par les dirigeants britanniques. Reste désormais à savoir qui sera l’heureux élu.