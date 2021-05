OL Mercato : Intérêt de Lyon, De Zerbi fait une annonce

Publié par ALEXIS le 17 mai 2021 à 18:00

L’ OL est en quête d’un nouvel entraîneur pour prendre la place de Rudi Garcia en fin de contrat. Le nom de Roberto De Zerbi, actuel entraîneur de l’US Sassuolo, est associé au club rhodanien dans les médias. En attendant la confirmation de la piste menant vers ce dernier, le coach a fait une déclaration officielle sur son avenir.

OL : De Zerbi annonce officiellement son départ de Sassuolo

Annoncé dans le viseur de l’ OL pour succéder à Rudi Garcia, Roberto De Zerbi va officiellement quitter l’US Sassuolo à la fin de la saison. Il l’a annoncé lui-même après la victoire de son équipe sur Parme FC (3-1). En fin de contrat le 30 juin, il a décidé de ne pas poursuivre l’aventure dans la province de Modène. « Avant le match contre le Genoa (9 mai dernier), j'ai annoncé au club ma décision de partir, parce que je pense avoir atteint le maximum », a indiqué l’entraîneur dont le nom circule à l'Olympique Lyonnais, sur Sky Sports.

« C’est un choix difficile, mais je ne pense pas pouvoir apporter plus à cette équipe. Peut-être qu'un autre entraîneur fera mieux. Après trois ans comme entraîneur, dans l'exigence, et en discutant avec le club, je pense que nous sommes au sommet, de tous les points de vue », a justifié Roberto De Zerbi.

Bilan du coach de l'US Sassuolo

En plus de l’ OL, le Shakhtar Donetsk (Ukraine) souhaite également enrôler le technicien italien libre de tout engagement. Notons que le coach italien de 42 ans n’a entraîné qu’en Italie dans son pays natal. Il a dirigé Foggia, l’US Palerme, Benevento et Sassuolo depuis juin 2018. Cette saison, il a assuré le maintien des Noirs et Verts depuis des semaines. À une journée de la fin de la Serie A, l'équipe de Roberto De Zerbi est 8e avec 59 points. Elle a enregistré 16 victoires, 11 matchs nuls et 10 défaites.