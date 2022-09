OM Mercato : Bakambu signe à l’Olympiakos, les détails du deal

Publié par Timothée Jean le 15 septembre 2022 à 22:51





OM Mercato : En grande difficulté à Marseille, Cédric Bakamba va poursuivre la saison à l’Olympiakos. Les détails de son transfert ont été dévoilés.

Son départ de l’ OM semblait inéluctable. Depuis l’arrivée d’Igor Tudor à l'Olympique de Marseille,Cédric Bakambu a vu son temps de jeu chuter de façon considérable. L’international congalais ne rentrait pas dans les plans du nouvel entraîneur marseillais, qui préfère miser sur d’autres options offensives

Absent de la liste des joueurs retenus la Ligue des champions, Cédric Bakambu a alors décidé de quitter le navire marseillais pour s’engager en faveur de l’Olympiakos. Le joueur de 31 ans a débarqué en Grèce ce jeudi afin de passer la traditionnelle visite médicale. Et selon les dernières informations de Fabrizio Romano, l’affaire est désormais réglée entre les différentes parties. Il ne resterait plus que l’officialisation de son transfert qui devrait tomber dans les prochaines heures.

OM Mercato : Un contrat de deux ans pour Cédric Bakambu

Toujours selon la source, Cédric Bakambu a signé aujourd'hui un contrat de deux ans avec la formation grecque, plus une année supplémentaire en option. L’international congolais débarque ainsi en Grèce sans que l’Olympiakos ne paye la moindre indemnité de transfert, puisqu'il arrive en qualité de joueur libre. Cette transaction sera surtout l’occasion pour le principal concerné de relancer sa carrière dans un club qui se montre de plus en plus ambitieux.

L’Olympiakos, qui s’est récemment attaché les services de Marcelo en provenance du Real Madrid, vient de frapper un autre gros coup sur le marché des transferts. L’ancien joueur de l’AS Monaco et du Bayern Munich, James Rodriguez, s’est officiellement engagé avec le club grec. Cédric Bakambu aura aussi l’occasion de retrouver Konrad De la Fuente, prêté par l’OM à l’Olympiakos. Les dirigeants grecs envisageraient désormais de recruter le gardien de but du PSG, Keylor Navas. Mais cette opération s’annonce plus complexe que prévu.