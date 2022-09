PSG : Avant l’OL, Galtier annonce une décision forte pour Marquinhos

Publié par JEAN-LUC D le 17 septembre 2022 à 16:28





Sous le feu des critiques en ce début de saison, Marquinhos peut compter sur le soutien de son coach Christophe Galtier avant le choc entre l’OL et le PSG.

PSG : Marquinhos jugé « totalement dépassé » pour ce début de saison

Irréprochable ces dernières années, Marquinhos est moins bien ce début de saison 2022-2023. Et les prestations du défenseur central de 28 ans commence déjà à inquiéter puisqu’il est un élément important du système de jeu du Paris Saint-Germain. Surtout que Luis Campos n’est pas parvenu à trouver un accord avec l’Inter Milan pour le transfert de Milan Skriniar. Après Pierre Ménès, c’est le journaliste Dominique Grimault qui est monté au créneau pour pointer la fébrilité de l’international brésilien du PSG.

« Sur le but de Pierrot (l’attaquant du Maccabi Haïfa, ndlr), qui est refusé pour un hors-jeu légitime, c’est surtout la manière dont il le dépose à la course (…) Franchement, c’est l’action qui m’a le plus étonné (…) On le sent d’une fébrilité extrême, mais il n’est pas aidé non plus par son gardien et les deux autres (en défense) », a expliqué Grimault sur le plateau de L’Équipe de Greg avant de regretter le transfert raté de Skriniar.

« Il y a vraiment un gros souci Marquinhos. Il y a un énorme souci Marquinhos. Et je pense très franchement que le fait que Campos n’ait pas réussi à prendre Skriniar à l’Inter va poser un vrai problème au PSG. Ce n’est pas avec cette défense-là que le PSG pourra remporter la Ligue des champions », a ajouté le journaliste sportif. Des critiques très acerbes qui pourraient avoir une incidence sur le statut du compatriote de Neymar. Pas vraiment, répond son entraîneur.

PSG : Galtier ne compte pas déchoir Marquinhos de son brassard de capitaine

Avant le match de la clôture de la huitième journée de Ligue 1 contre l’Olympique Lyonnais, Christophe Galtier a été interrogé sur le statut de Marquinhos au sein de l’équipe du Paris Saint-Germain. Si la méforme de l’ancien joueur de la Roma peut pousser le joueur sur le banc avec le retrait de son titre de capitaine, Galtier n’envisage pas cette option.

« En aucun cas j’ai pensé enlever le capitanat à Marquinhos. Ça fait 10 ans qu’il est là. C’est un joueur important. Il connaît tout du club et du championnat. Il est irréprochable », a déclaré Galtier en conférence de presse avant d’ajouter : « il sait à quel moment il peut venir me voir pour partager certains points de vue. Il est un très bon relais pour moi. »

Un point de vue également partagé par la direction du PSG qui travaille déjà sur la prolongation du contrat de Marquinhos qui expire en juin 2024.