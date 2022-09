Maccabi-PSG : Marquinhos répond aux menaces des fans israéliens !

Publié par JEAN-LUC D le 13 septembre 2022 à 14:12





Mercredi soir, le PSG sera sur la pelouse du Maccabi Haïfa pour la 2e journée de Ligue des Champions. Marquinhos s’est prononcé sur ce match à haut risque.

Maccabi-PSG : Le Maccabi lance un avertissement au Paris SG

« Notre maison, nos règles. » Le Maccabi Haïfa est assez clair concernant la réception du Paris Saint-Germain. Le club israélien ne compte pas se laisser marcher dessus sur ses propres installations face au PSG. Sur sa page Twitter, le Maccabi Haïfa appelle tous ses supporters à prendre d’assaut les tribunes du stade Sammy-Ofer « avec des écharpes, drapeaux et maillots verts uniquement ». Par ailleurs, l’actuel leader de Ligat ha’Al précise dans son tweet qu’il sera « impossible d’accéder aux tribunes du Maccabi Haïfa avec un maillot du club rival », notamment le Paris SG.

Les Rouge et Bleu, ainsi que les fans israéliens qui étaient excités de voir jouer les stars de Christophe Galtier, sont déjà prévenus. Concernant le parcage visiteurs, le Collectif Ultras Paris, le plus grand groupe de supporters du PSG, a pris la décision de ne pas faire le déplacement en raison des conditions de sécurité imposées par les autorités israéliennes. La mise en garde du Maccabi Haïfa n’est pas fortuite parce que lors des deux dernières éditions du Trophée des Champions en Israël, énormément de supporters locaux du PSG avaient rempli les tribunes.

Des affrontements ne sont donc pas à exclure dans les tribunes. D’autant que malgré le boycott du CUP, 500 supporters indépendants seront à Haïfa pour soutenir Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et toute l’équipe de Galtier. Ils seront ensuite rejoints par 1000 fans parisiens locaux. Par ailleurs, le Paris SG ne se rendra pas au stade Sammy-Ofer pour la conférence de presse et la découverte du terrain, en raison de 4h de vol puis d'une heure de car pour aller à Haïfa depuis Tel-Aviv. De même, pour des raisons de sécurité, le retour du PSG ne pourra pas se faire pendant la nuit de mercredi à jeudi, mais uniquement le lendemain. Malgré toutes ses difficultés, le capitaine du leader de Ligue 1 a tenu un discours de sérénité.

Maccabi-PSG : Marquinhos appelle à la sérénité au Paris SG

Face aux menaces du Maccabi Haïfa, le Paris Saint-Germain doit se concentrer et répondre uniquement sur le terrain. C’est le message que Marquinhos a tenu à lancer au peuple rouge et bleu ce mardi en conférence de presse. « Toutes les équipes ont des points faibles et forts. On les connaît. On a beaucoup d’expérience dans les compétitions européennes et nationales. Chaque match a son histoire et il faut être prêt. Il ne faut pas perdre notre sérénité, dans les moments difficiles courir ensemble et être décisif dans les moments forts », a déclaré l’international brésilien de 28 ans.

Maccabi-PSG : Le groupe du Paris SG pour le voyage à Haïfa

À la veille de la deuxième journée de Ligue des Champions contre le Maccabi Haïfa, le Paris Saint-Germain a dévoilé ce mardi la liste des joueurs convoqués par Christophe Galtier pour la rencontre de mercredi, en Israël. Pour ce déplacement au Sammy Ofer Stadium, l’entraîneur parisien sera privé de son défenseur central Presnel Kimpembe, absent environ 6 semaines en raison d’une lésion des ischiojambiers de la cuisse gauche, du gardien de but Keylor Navas et du milieu de terrain Renato Sanches, également blessés.

Gardiens : Donnarumma, Rico, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Mukiele, Ramos, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat, Nuno Mendes

Milieux de terrain : Verratti, Soler, Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha, Danilo

Attaquants : Sarabia, Neymar, Mbappé, Messi, Ekitike

Point médical avant Maccabi Haïfa

Le point médical de ce mardi 13 septembre concerne Presnel Kimpembe, Keylor Navas et Renato Sanches.

- Victime d’une lésion des ischiojambiers gauches, Presnel Kimpembe sera indisponible environ 6 semaines. Un nouveau point sera fait dans 8 jours.

- Keylor Navas souffre de douleurs lombaires et ne fera pas le déplacement en Israël.

- Victime d’une lésion aux adducteurs droits, Renato Sanches restera en soins au Centre d’Entraînement.