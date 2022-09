PSG Mercato : Galtier rassure pour cette signature en attaque

Publié par Ange A. le 18 septembre 2022 à 08:28





PSG Mercato : En marge du choc contre l’Olympique Lyonnais, Christophe Galtier s’est voulu rassurant concernant l’une de ses recrues.

PSG Mercato : Galtier rassure Hugo Ekitike

Le Paris Saint-Germain a signé un grand espoir du championnat cet été en la personne d’Hugo Ekitike. Auteur de 11 réalisations et 4 passes décisives avec le Stade de Reims la saison dernière, le longiligne avant-centre est prêté avec option d’achat au PSG. Laquelle est estimée à 35 millions d’euros. Le nouvel attaquant parisien connaît des débuts difficiles avec le club de la capitale. En cinq apparitions sous le maillot du PSG, le Rémois n’a pas encore ouvert son compteur but. Pas de quoi inquiéter Christophe Galtier. Le nouvel entraîneur parisien reste optimiste quant à la réussite de sa recrue. Le coach des Rouge et bleu l’a d’ailleurs de nouveau convoqué pour le déplacement à Lyon ce dimanche. L’ancien entraîneur de Lille a tenu à rassurer Ekitike en marge de cette affiche phare de la 8e journée de Ligue 1.

Galtier garde espoir pour Ekitike

« Je lui ai déjà dit : les bonnes périodes vont arriver très rapidement. Il essaie aussi de se perfectionner encore plus sur un plan technique. Et très rapidement, il aura beaucoup plus de temps de jeu », a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain en conférence d’avant-match. Dans sa sortie, le coach du PSG est également revenu sur l’intégration d’Hugo Ekitike, arrivé amoindri par un pépin physique dans la capitale. « Hugo est un joueur avec un potentiel incroyable. Il a découvert pendant 10 jours le très haut niveau à son arrivée. Il lui a fallu plusieurs séances pour trouver ses repères dans le jeu et être en connexion avec l’animation offensive de l’équipe. Je trouve qu’il progresse beaucoup », a noté le technicien marseillais. Reste maintenant à savoir si ce discours va suffire à galvaniser son poulain.