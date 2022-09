PSG Mercato : Le Real Madrid fixe déjà ses conditions pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 18 septembre 2022 à 16:35





PSG Mercato : Toujours intéressé par le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne serait plus disposé à faire des folies pour l’attaquant du Paris SG.

PSG Mercato : Le Real prêt à recruter Mbappé pour un prix raisonnable

Depuis les fameuses révélations du quotidien L’Équipe sur le contrat de seulement deux ans et non trois de Kylian Mbappé, la presse espagnole a relancé le débat sur l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Ce dimanche, le quotidien Marca revient sur la prolongation du joueur de 23 ans et assure que l’international français a préféré l’argent au projet sportif. « Lui seul sait s’il regrette de l’avoir fait ou non, mais personne ne va lui verser 150 millions d’euros bruts par saison. Sans oublier la fameuse prime à la signature », lance le média madrilène.

Toujours selon cette même source, si la possibilité de recruter le protégé de Christophe Galtier se présentait à nouveau, Florentino Pérez ne dirait pas forcément non à la seule condition que se soit pour un prix raisonnable. Le temps où Mbappé était l’unique objectif des Merengues étant désormais passé selon Marca. Autrement dit, le Real Madrid ne serait plus disposé à casser sa tirelire pour l’enfant de Bondy. Contrairement au PSG qui lui a déroulé le tapis rouge pour le convaincre de prolonger en mai dernier.

PSG Mercato : Le Qatar a déroulé le tapis rouge à Mbappé

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, Kylian Mbappé s’est vu offrir un pont d’or avec son nouveau contrat au Paris Saint-Germain. Selon les enquêtes de Sportico, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar serait à ce jour le footballeur le mieux payés au monde en 2022, avec pas moins de 125 millions d’euros perçus. Selon le média spécialisé, Mbappé va toucher 105 millions d’euros de salaire cette année, auxquels il faut ajouter 20 millions d’euros issus de ses nombreux sponsors (Nike, Mengniu, Hublot, Electronic Arts, Christian Dior ou encore Oakley).

L’ancien avant-centre de l’AS Monaco devance ainsi son idole Cristiano Ronaldo (113 millions d’euros), qui domine toutefois le classement des revenus de sponsoring avec 60 millions d’euros décrochés en 2022. Lionel Messi arrive en troisième position avec 110 millions, tandis que Neymar prend la 4e place avec 91 millions d’euros. S’il décide donc de quitter le PSG l’été prochain pour rejoindre le Real Madrid, Mbappé sait à quoi s’en tenir.