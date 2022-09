PSG : Galtier confirme un terrible coup coup dur après Lyon

Publié par Ange A. le 19 septembre 2022 à 07:10





PSG : Après Presnel Kimpembe, un autre cadre pourrait rejoindre l’infirmerie parisienne. Une tendance confirmée par Christophe Galtier.

PSG : Un nouveau blessé dans les rangs de Paris

Le Paris Saint-Germain poursuit son sans faute en championnat. Dimanche, le PSG s’est imposé sur le plus petit des scores sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais. Un but de Lionel Messi, dès la 5e minute après un caviar de Neymar, a suffi au club de la capitale contre Lyon. Vainqueur l’OL, Paris retrouve sa place de leader du championnat et se rassure avant la prochaine trêve internationale. Le seul point noir de la soirée côté parisien est sans doute la sortie sur blessure de Marco Verratti. Le milieu italien a été touché après un contact avec Moussa Dembélé. Christophe Galtier a donné des nouvelles de son poulain. Elles ne sont pas rassurantes au moment où le milieu parisien doit honorer une convocation en sélection nationale.

Galtier confirme pour Marco Verratti

Après la rencontre, Christophe Galtier a confirmé la blessure de Marco Verratti. À en croire l’entraîneur du Paris Saint-Germain, l’international italien souffre d’une blessure au mollet. « Il a pris un gros choc au mollet. Pour l’instant on ne sait pas, mais il est blessé. Je peux être inquiet, parce que quand Marco ne peut plus jouer, c’est qu’il est blessé. Il va passer des examens demain », a confié le coach du PSG à Prime Video. Ces prochains examens permettront donc de savoir la nature exacte de la blessure de Verratti et la durée de son indisponibilité.

L’Italien rejoint l’infirmerie parisienne une semaine après Presnel Kimpembe. Le défenseur central a été victime d’une lésion aux ischio-jambiers lors de la dernière contre le Stade Brestois. Avec une absence estimée à six semaines, le champion du monde tricolore va manquer le prochain rassemblement des Bleus. Reste maintenant à confirmer si tel sera également le cas pour Verratti. Réponse dans les prochaines heures.