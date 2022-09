Montpellier HSC Mercato : Le MHSC s'intéresse à un défenseur de Caen

Publié par Jules le 21 septembre 2022 à 15:55





Le Montpellier HSC, qui souhaite se renforcer au poste de défenseur, pourrait activer une piste menant au SM Caen pour garnir son arrière-garde.

Montpellier HSC Mercato : Un international tunisien dans le viseur

Si le Montpellier HSC ne réalise pas le meilleur début de saison de son histoire, les hommes d'Olivier Dall'Oglio se sont imposés ce week-end contre le RC Strasbourg, ce qui a permis au coach du MHSC de respirer un peu après deux revers de suite en Ligue 1. Si le classement du club n'est pas honteux, l'actuel 9e de Ligue 1 doit faire mieux défensivement, alors qu'il pointe à la 7e place des pires défenses de l'élite depuis le début de la saison avec 15 buts encaissés en 8 matchs.

Pour solidifier la défense héraultaise, les recruteurs du Montpellier HSC sondent la Ligue 2, et plus particulièrement le SM Caen, où Ali Abdi affiche une belle forme depuis le début de saison. C'est en tout cas ce que révèle Mohamed Toubache-Ter, qui assure que le MHSC serait séduit par l'international tunisien qui évolue le plus souvent au poste d'arrière gauche.

Montpellier HSC Mercato : Ali Abdi pour remplacer Sainte-Luce ?

Alors que Théo Sainte-Luce, qui effectuait un bon début de saison, souffre d'une rupture des ligaments croisés et devrait être absents de longs mois, le Montpellier HSC prospecte en Ligue 2 pour trouver une autre option. Cependant, toujours selon Mohamed Toubache-Ter, le piste Ali Abdi ne sera pas activé avant l'été prochain et viendrait pour apporter de la concurrence à Sainte-Luce, une fois que le jeune joueur sera remis de sa blessure.

Ali Abdi, arrivé en 2021 à Caen en provenance du Paris FC, est sous-contrat jusqu'en 2026 avec le club normand. À 28 ans, une potentielle arrivée au Montpellier HSC pourrait être l'une des dernières opportunités de sa carrière d'évoluer en Ligue 1. Alors que le Tunisien devrait être présent au Qatar pour la prochaine Coupe du Monde avec les Aigles de Carthage, les Montpelliérains devraient garder un oeil attentif à ses prestations internationales.