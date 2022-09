Montpellier HSC : Dall'Oglio en rajoute une couche après Strasbourg

Publié par Jules le 19 septembre 2022 à 11:04





Victorieux contre le RC Strasbourg samedi en fin de match, le Montpellier HSC a signé son premier succès en septembre, qui leur permet de remonter au classement.

Montpellier HSC : Olivier Dall'Oglio complimente l'état d'esprit de ses joueurs

Alors que le Montpellier HSC recevait le RC Strasbourg samedi, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont passés proche de la correctionnelle. Le MHSC avait bien débuté, en ouvrant le score dès la 17e minute par l'intermédiaire d'Arnaud Nordin, avant de se faire rattraper en fin de match, à la 85e minute. Malgré cela, les Pailladins ont su réagir et inscire le but de la victoire dans le temps additionnel, grâce à un penalty transformé par Téji Savanier.

Interrogé sur ce match, Olivier Dall'Oglio s'est montré plutôt fier de son équipe, et notamment de l'état d'esprit de ses joueurs. Le coach du Montpellier HSC félicite ses joueurs d'avoir été " costauds sur le plan mental " pour arracher cette victoire malgré le scénario du match et les nombreux blessés. Pour lui, " l'état d'esprit était là ", ce qui est de bonne augure pour la suite de la saison du MHSC.

Montpellier HSC : Téji Savanier, toujours aussi précieux

Quand le Montpellier HSC va mal, c'est toujours le même qui répond présent. Encore une fois, Téji Savanier a été décisif samedi et permet à son équipe de prendre les trois points contre Strasbourg. Passeur décisif sur le premier but, c'est aussi lui qui prend ses responsabilités pour transformer le penalty dans le temps additionnel. Pas de panenka cette fois pour le capitaine qui assure avoir " arrêté avec ça ".

Une performance qui annonce, peut-être et on l'espère, un retour en forme de Téji Savanier, lui qui avait été éblouissant la saison passée et qui connaît quelques difficultés cette saison avec le Montpellier HSC. Quoi qu'il arrive, Olivier Dall'Oglio doit se réjouir de la belle prestation de son capitaine, lui qui est si précieux pour le MHSC quand il est en confiance et décisif.