Stade Rennais Mercato : Le SRFC passe à côté d'un crack du FC Nantes

Publié par Enzo Vidy le 22 septembre 2022 à 19:03





Le Stade Rennais a de quoi s'en mordre les doigts. En octobre 2015, le SRFC n'a pas donné suite aux tests réalisés par un joueur qui joue en Ligue des Champions aujourd'hui sous le maillot de l'Eintracht Francfort.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC recale Randal Kolo Muani

Considéré comme une véritable pépite lors de son passage à Nantes, Randal Kolo Muani évolue aujourd'hui en Bundesliga du côté de Francfort. Et durant une interview, l'ancien Canaris récemment convoqué pour la première fois en Équipe de France par Didier Deschamps, a livré une anedocte pour le moins surprenante. En effet, avant de s'engager avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani explique qu'il a passé une serie de test... au Stade Rennais ! Cependant, il aurait été recalé par le SRFC avant de passer de nouveaux tests du côté de la Loire-Atlantique précédent sa signature.

Prété a Boulogne en août 2019, il est revenu à Nantes un an plus tard en 2020 et a commencé petit a petit a marqué les esprits. Auteur de 21 buts et 9 passes décisives sous le maillot Canaris en 79 apparitions en Ligue 1, Randal Kolo Muani a fini par conquérir le coeur des supporters nantais. Originaire de Bondy, comme un certain Kylian Mbappé, il a été transféré la saison dernière du côté de Francfort, tenant du titre en Ligue Europa.

Stade Rennais Mercato : Du Stade Rennais au FC Nantes, Gourvennec l'a fait

Les circonstances sont évidemment totalement différentes. Et Randal Kolo Muani, qui a juste passé des tests au sein du club breton, n'est pas le seul a avoir fait la navette entre les deux clubs rivaux. Un nom bien connu du football français, qui entraînait encore en Ligue 1 la saison dernière, a signé au FC Nantes juste après avoir passé 4 années en Ille-et-Vilaine. Il s'agit de Jocelyn Gourvennec.

En 1991, Jocelyn Gourvennec, évoluant au poste de milieu offensif, s'engage avec le Stade Rennais. Performant du côté de la Bretagne, il décide de s'engager au FC Nantes en 1995 qui venait d'être sacré champion de France et donc de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Si les supporters nantais ont plûtot bien accueilli l'ancien rennais, le public breton n'a pas du tout apprécié la signature de leur ancien protégé.