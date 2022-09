FC Nantes Mercato : C'est fait, le FCN boucle une nouvelle signature !

Publié par Thomas G. le 21 septembre 2022 à 15:38





Renforcé par la future arrivée de Fabien Centonze, le FC Nantes a surfé sur sa bonne dynamique pour boucler une signature en attaque.

FC Nantes Mercato : Un cadre du FCN va prolonger

Après avoir connu un été mouvementé, les supporters du FC Nantes pourraient retrouver le sourire dans les prochains jours. Les Canaris devraient dans un premier temps accueillir le latéral droit de 27 ans, Fabien Centonze. Le défenseur français arrive en provenance du FC Metz pour parapher un contrat de 4 ans. Les dirigeants du FC Nantes prépareraient ensuite une nouvelle surprise à leurs supporters avec une seconde signature cette semaine.

Selon les informations du journal L’Équipe, un accord a été trouvé hier soir pour la prolongation de Moses Simon. L’ailier nigérian s’inscrit finalement dans la durée avec le FC Nantes après son départ avorté cet été. Durant le mercato estival, Moses Simon était proche de rejoindre l’OGC Nice pour 15 millions d’euros mais le FCN avait finalement revu leur demande à la hausse. Cette réévaluation du prix de vente avait causé la fin des négociations entre les deux clubs. La prolongation de Moses Simon au FC Nantes est une bonne nouvelle, l’international nigérian est l’un des meilleurs joueurs à son poste en Ligue 1. L’ailier de 27 ans est également l’un des fers de lance de l’attaque nantaise et un cadre du vestiaire du FCN.

FC Nantes Mercato : Fabien Centonze arrive au FCN

La venue de Fabien Centonze a été bouclée aujourd’hui par les dirigeants du FCN, et le défenseur français est attendu en Loire-Atlantique pour signer son contrat. Le latéral droit est capable d’apporter ce brin de folie et cette explosivité qui manque cruellement aux Nantais cette saison. Après la trêve internationale, les Canaris chercheront à remporter une deuxième victoire en championnat et un nouveau succès en Europa League. Le FC Nantes pourra compter sur Moses Simon et Fabien Centonze qui devraient figurer dans le groupe pour affronter l’AS Monaco et Fribourg.