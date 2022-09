LOSC : Une révélation se livre sur son arrivée difficile à Lille

Publié par Jules le 23 septembre 2022 à 14:23





Alors que le LOSC pointe à une timide 7e place, une révélation du début de saison se livre sur sa place avec Lille sous Paulo Fonseca.

LOSC : Angel Gomes revient sur son adaptation difficile

Lors d'une interview diffusée sur le site du LOSC, Angel Gomes est revenu sur plusieurs éléments du début de son aventure avec les Dogues. Il revient entre autre sur son adaptation. Le premier obstacle qu'il a eu du mal à surmonter, c'est celui de la langue, un domaine où il a " encore un peu de mal à être à l’aise ". En effet, le joueur a mis beaucoup de temps à apprendre le français, ce qui a eu tendance à l'exclure du groupe.

Il a également dû s'adapter à un autre type de football avec le LOSC. Un jeu qu'il définit comme " plus physique " et " plus tactique ". Il lui a donc fallu du temps pour rentrer dans le moule français et il l'avoue lui-même. " Ma première saison a donc été consacrée à m’adapter à tout ça. " Un pas qu'il a visiblement franchi, pour celui qui a été titulaire lors des 8 premières journées de championnat cette saison.

LOSC : Un changement de position qui réussit à Angel Gomes

Un autre élément qui peut expliquer le retour en forme d'Angel Gomes est le changement d'entraîneur. En effet, avec Paulo Fonseca, le joueur touche davantage de ballon, ce qui lui réussit. " Il aime que nous ayons la possession, ça m’aide à créer, à apporter à l’équipe ", explique-t-il sur le site du LOSC. Un changement tactique qui lui permet de briller en jouant sur ses qualités naturelles.

La saison dernière sous l'ère Gourvennec, Angel Gomes évoluait souvent sur le côté avec le LOSC. Désormais, il est toujours dans l'axe, qu'il soit milieu offensif ou non, et peut davantage mettre le pied sur le ballon, une aubaine pour un joueur qui " aime évoluer au cœur du jeu, contrôler le match, aider l’équipe à avancer, à temporiser, à accélérer " selon ses propres mots. À voir s'il réussira, de nouveau, à briller contre le RC Lens lors du derby qui approche.