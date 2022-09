LOSC-RC Lens : Une mauvaise nouvelle tombe pour le RCL !

Publié par Enzo Vidy le 22 septembre 2022 à 23:03





À un peu plus de deux semaines du choc entre le LOSC et le RC Lens, les tristes souvenirs de l'an passé refont surfaces, et la préfécture du Nord devrait prendre une décision radicale.

LOSC-RC Lens : Les supporters du RCL pourraient ne pas être du voyage a Lille

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour le RC Lens et ses supporters. D'après le média lensois Allez Lens, il est peu probable voire impossible que la préfécture du Nord autorise les supporters Sang et Or a venir dans le parcage du stade Pierre Mauroy, pour le derby du 9 octobre prochain. Le 18 septembre 2021, soit il y a tout juste un an, de grave incidents avaient eu lieu pendant la mi-temps. Les supporters lillois avaient lancé les hostilités en jetant des projectiles sur leurs voisins lensois qui ont donc répliqué en envahissant la pelouse pour aller en découdre avec les supporters du LOSC.

La commission de discipline s'était montrée particulièrement tendre à l'encontre des deux clubs lors du rendu de son verdict le 6 octobre dernier. Le LOSC et le RC Lens avait écopé d'un point de pénalité avec sursis, et l'espace visiteurs du stade Pierre Mauroy a été fermé jusqu'au 31 décembre 2021. Quasiment un an après les sanctions prononcées par la LFP, les Dogues vont recevoir à nouveau les Lensois, dans un derby toujours sous haute tension, aussi bien dans les tribunes que sur le terrain, et ce malgré la probable absence des supporters lensois.

LOSC-RC Lens : Un début de saison réussi pour les Sang et Or

Séduisants dans le jeu et dotée d'une grande force collective, les joueurs de Franck Haise ont gardé leurs bases solides de la saison dernière. Brillants défensivement, les Lensois sont la 3e meilleur défense du championnat derrière l'OM et le PSG. Redoutables offensivement avec des transitions rapides vers l'avant, les joueurs du RC Lens ont fait plier de grosses ecuries du championnat, notamment le Stade Rennais en s'imposant 2-1 à Bollaert ainsi que l'AS Monaco, lors de la victoire 4-1 au Stade Louis II. Avant de se rendre chez les Dogues, les Sang et Or recevront l'OL au retour de la trêve internationale le dimanche 2 octobre à 20h45. Il faudra donc vite se remettre dans le rythme côté lensois.