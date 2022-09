FC Metz Mercato : Après Centonze, Serin prépare une signature

Publié par Ange A. le 26 septembre 2022 à 04:15





Président du FC Metz, Bernard Serin est revenu sur le départ de Fabien Centonze au FC Nantes. Il annonce également un renfort.

FC Metz Mercato : Serin règle ses comptes avec Centonze

Le FC Metz a empoché un joli chèque malgré la fermeture officielle du mercato estival. Le transfert de Fabien Centonze au FC Nantes en tant que joker a rapporté 4 millions d’euros au club mosellan. Malgré ce joli chèque, Bernard Serin est loin d’être ravi par ce départ. Le président messin regrette notamment l’attitude du latéral doit qui a poussé pour son départ vers le FCN. « On sait que durant le mercato, et particulièrement dans un club qui vient de descendre en Ligue 2, certains pensent qu’ils peuvent partir à n’importe quelle condition parce que leur intérêt est de jouer en L1. Mais ça ne marche pas comme ça. Quand on signe un contrat, on doit le respecter ! S’il y a une possibilité de transfert qui convient à tout le monde, j’insiste, à tout le monde, alors on peut l’envisager », a déploré le président Serin dans les colonnes du Républicain Lorrain.

Un joker attendu à Metz

Après avoir bouclé le transfert de Fabien Centonze, Bernard Serin souhaite désormais signer un joker. Le FC Metz espère notamment recruter un nouveau gardien pour garnir ce poste. « D’abord, en raison de la blessure longue durée de Marc-Aurèle Caillard, on s’est mis à la recherche d’un joker médical afin de pouvoir disposer de trois gardiens dont deux expérimentés. Ensuite, on n’exclut rien dans le domaine du joker. Mais à cette période de l’année, il n’y a plus beaucoup de joueurs disponibles et opérationnels immédiatement », a indiqué le patron des Grenats.

Relégué en Ligue 2 cette saison, Metz traverse actuellement une mauvaise passe en championnat. Le club mosellan reste sur trois matchs sans victoire, dont deux défaites de rang. Les hommes de Laszlo Boloni pointent à la 10e place après 9 journées disputées.