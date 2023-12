Malgré sa défaite à Lille (2-0) il y a une semaine, le FC Metz a retrouvé des forces avant d'accueillir Brest, d'après son capitaine Matthieu Udol.

Stade Brestois : Malgré sa dernière défaite, le FC Metz va mieux !

Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Cette expression bien connue, le Stade Brestois devrait se la rappeler lors de son déplacement à Metz, comptant pour la 15ème journée de Ligue 1 dimanche. Sur le papier, les Bretons semblent partir favoris. Septièmes à un point du top 5, ils peuvent l'intégrer en cas de victoire. Il faudra également que le Stade de Reims, sixième, ne batte pas l'OGC Nice sur sa pelouse plus tôt dans la journée.

De leur côté, les Grenats sont douzièmes avec 4 points d'avance sur le barragiste lorientais. Ils restent sur une défaite à Lille (2-0) qui est néanmoins encourageante. C'est là que le SB29 doit se méfier : car malgré ce revers, les Messins sont revigorés. Les protégés de Laszlo Bölöni ont proposé de belles actions, et auraient pu être récompensés par un voire plusieurs points. Deux penalties ont été stoppés par Lucas Chevalier, dernier rempart du LOSC durant cette partie.

Matthieu Udol : « Si on gagne, on serait dans les clous pour le maintien »

C'est donc tout sauf un match facile qui attend le Stade Brestois. D'ailleurs, Matthieu Udol a prévenu le club finistérien que les Grenats étaient plus que jamais motivés. Il faut dire qu'en cas de victoire, ils rempliraient une belle mission pour le maintien en Ligue 1. « Si on le gagne, ce sera déjà une bonne chose de faite puisqu’avec 19 points, on serait dans les clous pour le maintien » rappelle le défenseur et capitaine du FC Metz, dans un entretien pour Le Républicain Lorrain.

Plus qu'une mission, c'est un objectif fixé par le président Bernard Serin. La rencontre est donc ô combien importante pour des joueurs qui ne veulent accorder aucun retard. Pour Matthieu Udol, l'équipe doit améliorer certains points comme la construction du jeu, voire la possession du ballon. Mais il s'appuie sur la jeunesse, « qui ne fait que progresser » depuis le début de la saison. Défensivement aussi, le FC Metz est plus cohérent. « Je trouve qu’on s’est beaucoup amélioré dans le replacement et la discipline » analyse le taulier de 27 ans. Le Stade Brestois est prévenu, la partie ne sera pas gagnée d'avance.