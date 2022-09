PSG Mercato : Un important départ validé en interne avant l’hiver

Publié par JEAN-LUC D le 27 septembre 2022 à 14:11

Si le PSG s’apprête à vivre un hiver mouvementé, le premier acte fort de la prochaine fenêtre de recrutement pourrait concerner un membre de la direction.

PSG Mercato : Luis Campos et Galtier mécontents du mercato estival

Rappelé en fin de saison dernière pour épauler Luis Campos durant le mercato estival, notamment au niveau des ventes, Antero Henrique se serait montré assez gourmand sur plusieurs dossiers, ce qui aurait empêché certaines transactions de se faire. Et comme l’a regretté Luis Campos, « l’aspect économique a pris le dessus sur le sportif » durant tout le marché de l’hiver. Privant ainsi le Paris Saint-Germain de boucler le transfert de Milan Skriniar pour lequel l’Inter Milan exigeait forcément un chèque de 80 millions d’euros.

Mécontents des agissements de l’ancien directeur sportif, Luis Campos et Christophe Galtier seraient désormais en froid avec Henrique. Une situation qui pourrait avoir une incidence sur l’avenir du Portugais de 54 ans dans la capitale, selon les dernières rumeurs concernant l’actualité des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi prêt à virer à nouveau Henrique

D’après les informations recueillies par le portail Média Foot, Antero Henrique ne serait plus le bienvenu au sein de la direction du Paris Saint-Germain. Après un premier passage en tant que directeur sportif de juin 2017 à juin 2019, l’ancien vice-président du FC Porto ne bénéficierait plus de « la protection » de Nasser Al-Khelaïfi. Le média sportif assure donc que le président du PSG songerait de plus en plus à se séparer une nouvelle fois d’Antero Henrique avant même le prochain mercato d’hiver.

Al-Khelaïfi voudrait notamment permettre à Luis Campos d’être le seul maître à bord en ce qui concerne toute la politique de recrutement du club. Luis Campos et Christophe Galtier pourraient donc avoir raison d’Antero Henrique dans les jours ou semaines à venir. Un départ qui permettrait à Campos d’évoluer avec sa propre cellule de recrutement dès le marché de janvier.